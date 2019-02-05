İran AB'nin Endişelerini "Temelsiz" Diyerek Reddetti

İran, Avrupa Birliği'nin (AB), Tahran'ın balistik füze, bölgesel faaliyetleri ve insan hakları ihlallerine ilişkin eleştirilerinin "temelsiz" olduğunu savundu.

İran, Avrupa Birliği'nin (AB), Tahran'ın balistik füze, bölgesel faaliyetleri ve insan hakları ihlallerine ilişkin eleştirilerinin "temelsiz" olduğunu savundu.



İran Dışişleri Bakanlığı, AB Konseyi'nin bildirisine cevap verdiği açıklamada, AB'nin kararlarını, "düşmanların İran-AB ilişkilerini bozmaya yönelik girişimleri doğrultusunda yapılmış temelsiz beyanlar" olarak niteledi.



Açıklamada, "Terör grupları Avrupa'da serbestçe dolaşırken bu temelsiz ve içi boş suçlamaları öne sürmek bu aşamada yapıcı olmamakla birlikte İran'ın Avrupa ile ilişkilerini baltalamak isteyen düşmanların hedefleriyle aynı doğrultudadır." ifadelerine yer verildi.



Balistik füze programının müzakere konusu olmayacağının belirtildiği açıklamada, "Bölgedeki mevcut şartlar ve İran'ın ulusal güvenliğine yönelik tehditler göz önüne alındığında İran'ın savunma faaliyetleriyle ilgili iddiaların bölge güvenliği ve Avrupa'nın gerçek çıkarları doğrultusunda olmadığına inanıyoruz." denildi.



İran, Avrupa topraklarında suikast girişimleri ve terör saldırıları gibi bazı "düşmanca" faaliyetlerle ilgili kendisine yöneltilen suçlamaları ise "şaşırtıcı" şeklinde niteleyerek reddetti.



AB Konseyi, dün İran'a yönelik alınan kararlara ilişkin yazılı açıklama yapmıştı.



Açıklamada, nükleer anlaşmaya destek vurgulanırken, Tahran'ın balistik füze faaliyetlerinden ve Suriye ile Lübnan gibi ülkelerdeki rolünden derin endişe duyulduğu ifade edilmişti.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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