Son Dakika Haberleri: İran AB'nin Yaptırım Kararını Kınadı

İran AB'nin Yaptırım Kararını Kınadı

1 saat önce

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Behram Kasımi, Avrupa Birliği'nin (AB), Avrupa topraklarında suikast planladığı gerekçesiyle İran istihbarat servisine ve iki vatandaşına yönelik yaptırım uygulama kararını kınadı.

İran AB'nin Yaptırım Kararını Kınadı, System.String[]
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Behram Kasımi, Avrupa Birliği'nin (AB), Avrupa topraklarında suikast planladığı gerekçesiyle İran istihbarat servisine ve iki vatandaşına yönelik yaptırım uygulama kararını kınadı.

Kasımi, yaptığı yazılı açıklamada AB'yi İran ile ilgili "asılsız ithamlarda" bulunmakla suçlayarak "şaşırtıcı ve mantık dışı" olarak nitelendirdirdiği yaptırım kararını kınadı.

Avrupa ülkelerinin İran istihbarat servisi ve iki vatandaşına yaptırım uygulama kararı ile, "terörizmle mücadeledeki samimiyetsizliklerini ortaya koyduğunu" savunan Kasımi, AB'nin, Halkın Mücahitleri Örgütü ve El Ahvaziye Örgütü gibi oluşumları terör listesine alması gerekirken özgür bırakıp koruması altına aldığını ileri sürdü.

İran'ın terörizmle mücadelenin en ön safında yer aldığını ifade eden Kasımi, "Avrupa, güvenliğini borçlu olduğu ülkeye yönelik ithamlarda bulunuyor. İran bu kararlara karşı, mütekabiliyet esasına göre gerekli adımları atacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

AB Konseyi'nden yapılan açıklamada, İran istihbarat servisinin ve iki İran vatandaşının Avrupa topraklarında suikast planladıkları gerekçesiyle mal varlıklarının ve diğer finansal kaynaklarının dondurulmasına karar verildiği belirtilmişti.

Açıklamada ayrıca, daha önce yaptırım listesinde yer alanlarla beraber toplam 15 kişi ve 21 İranlı kurum veya kuruluşu kapsayan yaptırım listesinin altı ay daha geçerliliğini koruyacağı kaydedilmişti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 01:08 Kaynak: AA

Avrupa, Avrupa Birliği, İran, Güncel
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