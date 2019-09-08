Son Dakika Haberleri: İran: ab, nükleer anlaşma vaatlerini yerine getiremedi
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İran: ab, nükleer anlaşma vaatlerini yerine getiremedi

18 dakika önce

İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Ali Ekber Salihi, yaptığı basın açıklamasında, "AB, ABD'nin nükleer anlaşmadaki boşluğunu doldurması gerekiyordu fakat vaatlerini yerine getiremedi" dedi.

İran: ab, nükleer anlaşma vaatlerini yerine getiremedi, System.String[]
İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Ali Ekber Salihi, yaptığı basın açıklamasında, "AB, ABD'nin nükleer anlaşmadaki boşluğunu doldurması gerekiyordu fakat vaatlerini yerine getiremedi" dedi.

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı geçici başkanı Cornel Feruta ile yaptığı görüşmesi sonrası basına konuşan Salihi, Avrupa Birliği Sözcüsü'nün, İran'ın anlaşmaya bağlı kaldığı müddetçe Avrupa Birliği'nin de sadık kalacağına dair açıklamasına, "Buna çok şaşırdım. Avrupalılar bugüne kadar anlaşmaya bağlı kaldılar mı?" sözleriyle yanıt verdi ve ekledi: "Nükleer anlaşma iki yönlü olması gerekiyordu. Eğer tek yönlüyse, İran tedbirlerini alacaktır."


Ankara Ticaret Odası, Avrupa Birliği, İran, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.09.2019 02:52 Kaynak: DHA
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