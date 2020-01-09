İran-ABD arasındaki gerilim endişelendiriyor - Son Dakika

İran-ABD arasındaki gerilim endişelendiriyor
11 dakika önce
ABD'nin General Kasım Süleymani'yi öldürmesinin ardından İran-ABD ilişkileri son yılların en gergin safhasına ulaştı.
ABD'nin General Kasım Süleymani'yi öldürmesinin ardından İran-ABD ilişkileri son yılların en gergin safhasına ulaştı. İran gece yarısı Irak'ta ABD önderliğindeki uluslararası güçlerin kullandığı iki üsse füze saldırısı düzenleyerek misillemede bulundu. Yaşanan gerginlik uluslararası toplumu endişelendirdi. ABD Başkanı Donald Trump'tan ise "Her şey yolunda" mesajı geldi.
Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 10:46
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