İran-ABD arasındaki gerilim endişelendiriyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel İran-ABD arasındaki gerilim endişelendiriyor - Son Dakika

İran-ABD arasındaki gerilim endişelendiriyor

11 dakika önce

ABD'nin General Kasım Süleymani'yi öldürmesinin ardından İran-ABD ilişkileri son yılların en gergin safhasına ulaştı.

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ABD'nin General Kasım Süleymani'yi öldürmesinin ardından İran-ABD ilişkileri son yılların en gergin safhasına ulaştı. İran gece yarısı Irak'ta ABD önderliğindeki uluslararası güçlerin kullandığı iki üsse füze saldırısı düzenleyerek misillemede bulundu. Yaşanan gerginlik uluslararası toplumu endişelendirdi. ABD Başkanı Donald Trump'tan ise "Her şey yolunda" mesajı geldi.

İran-ABD arasındaki gerilim endişelendiriyor

Amerika Birleşik Devletleri, Kasım Süleymani, İran, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DailyMotion.com

Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 10:46 
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