İran, ABD Başkanı Biden'ın Orta Doğu ziyaretini konu alan makalesine tepki gösterdi

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, ABD Başkanı Joe Biden'ın bölgeye yaptığı ziyaret öncesinde Washington Post gazetesi için yazdığı makalesinde yer alan bazı içeriklere tepki gösterdi.

İran Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Kenani'nin, Biden'ın Washington Post gazetesi için yazdığı makalesine tepki gösterdiği kaydedildi.

Kenani, Joe Biden'ın İran'a karşı ekonomik ve diplomatik baskı politikasını devam ettirme vurgusunu eleştirerek bunun "ABD'nin 2015 anlaşmasını yeniden canlandırma arzusuyla çelişkili" olduğunu ifade etti.

Önceki ABD yönetiminin nükleer anlaşmadan tek taraflı çekilerek anlaşmazlıkları çözmek için devam eden çok taraflı diplomasi stratejisine zarar verdiğini aktaran Kenani, "Mevcut ABD yönetimi de anlaşmaya dönme ve önceki hataları telafi etme söylemlerine ve iddialarına rağmen, ne yazık ki yaptırımları ve ekonomik baskıları devam ettirmesiyle pratikte aynı yaklaşımı izliyor." açıklamasında bulundu.

Kenani, Biden'ın makalede "istikrarlı ve güvenli bir Orta Doğu yaratmaya çalıştığı iddiasında" bulunduğunu, bu fikrin İran'a karşı yürütülen politikalarla çeliştiğini ifade etti.

ABD'nin bölgede "bölücülük politikasına son vermesi", silah sevkiyatını durdurması ve ülkelerin egemenliğine saygı duyması ile "istikrarlı ve güvenli Ortadoğu" inşa edilebileceğini öne süren Kenani, "Kriz yaratan bu yanlış politikalar düzeltilmediği sürece Batı Asya bölgesindeki istikrarsızlığın asıl sorumlusu ABD olacaktır." ifadelerini kullandı.

Kenani, Biden'ın terör örgütü DEAŞ'ı ve bölgedeki terörizmi yok etme konusundaki açıklamalarına atıfta bulunarak, İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin öldürülmesinin DEAŞ'a ve diğer aşırı guruplara büyük yardım sağladığını ileri sürdü.

Joe Biden'ın makalesi

ABD Başkanı Joe Biden, Washington Post gazetesi için kaleme aldığı " Suudi Arabistan'a neden gidiyorum" başlıklı makalede, 13-16 Temmuz tarihlerinde İsrail, Batı Şeria ve Suudi Arabistan'a gerçekleştireceği ziyaretin hem bölge hem de ABD'nin çıkarları için önemli olduğuna işaret etmişti.

Biden, daha güvenli bir Orta Doğu'nun birçok konuda Amerika'nın çıkarına olduğunu ifade ederek, bu ziyaretinde hedeflere ulaşılması için yoğun bir diplomasi yürüteceğini ve yüz yüze görüşmeler yapacağını kaydetmişti.

Şu anda ziyaret edeceği Orta Doğu'nun 18 ay önce göreve geldiği dönemdekinden çok daha istikrarlı ve güvenli olduğunu aktaran Biden, önceki Başkan Donald Trump'ın İran ile nükleer anlaşmadan çekilmesinin, bu ülkenin nükleer çalışmalarını artırmasına yol açtığını ve İran'ı bu anlaşmaya geri döndürmek için diplomatik çalışmalarını sürdüreceklerini söylemişti.