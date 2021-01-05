İran, ABD Başkanı Donald Trump için tekrar Interpol'e başvurdu - Son Dakika

İran, ABD Başkanı Donald Trump için tekrar Interpol'e başvurdu

05.01.2021 12:27
İran, ABD Başkanı Donald Trump için tekrar Interpol'e başvurdu, System.String[]

İran Yargı Erki Sözcüsü Golam Muhsin İsmaili, İranlı General Kasım Süleymani'nin öldürülme emrini verdiği için ABD Başkanı Donald Trump ve saldırıda rolü oldukları gerekçesiyle 48 kişi hakkında Interpol'e "kırmızı bülten" başvurusunda bulunduklarını açıkladı.

İran Yargı Erki Sözcüsü Golam Muhsin İsmaili, İranlı General Kasım Süleymani'nin öldürülme emrini verdiği için ABD Başkanı Donald Trump ve saldırıda rolü oldukları gerekçesiyle 48 kişi hakkında Interpol'e "kırmızı bülten" başvurusunda bulunduklarını açıkladı.

İran Yargı Erki Sözcüsü Golam Muhsin İsmaili, online düzenlediği basın toplantısında konuştu. İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin geçtiğimiz yıl 3 Ocak'ta Irak'ın başkenti Bağdat'ta ABD tarafından düzenlenen operasyonda öldürülmesine ilişkin yargı dosyası hakkında bilgi verdi. İsmaili, Kasım Süleymani dosyasının ciddiyetle takip ettiklerini ve yargı sürecinde aşama kaydettiklerini belirtti.

İsmaili, Kasım Süleymani'nin ölüm emrini verdiği için ABD Başkanı Donald Trump ve 48 kişi hakkında Interpol'e kırmızı bülten başvurusunda bulunduklarını belirterek, "Süleymani dosyasında baş şüpheli olan ABD Başkanı Trump ve aralarında ABD'li komutan ve askeri yetkililerin olduğu 48 kişi hakkında Interpol'e kırmızı bülten başvurusunda bulunduk" dedi.

İran tarafından Ukrayna yolcu uçağının düşürülmesine ilişkin yargı sürecine de değinen İsmaili, yolcu uçağında hayatını kaybedenlerin ailelerine tazminat ödenmesine karar verildiğini hatırlattı. İsmaili, "Ödenecek tazminatın dışında sorumluların cezalandırılması için yargı süreci dosyanın takibine devam etmektedir. Yolcu uçağına ait kara kutunun okunma işlemi tamamlandı ve gözetmenlerle de bilgiler paylaşıldı. Bu ay sonuna kadar nihai raporun açıklanması bekleniyor" ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz yılın Haziran ayında İran, geçtiğimiz aylarda Tahran Başsavcılığı aracılığı ile Süleymani'nin öldürülmesinde rolü olduğu gerekçesi ile Trump'ın da aralarında bulunduğu 36 kişi hakkında yakalama emri çıkartmıştı. İran, Trump hakkında çıkardığı yakalama emri ile ilgili Interpol'e başvuruda bulunmuştu.

Interpol, İran'ın başvurusunu reddetmişti. Yapılan açıklamada, "Interpol kurumunun kurallarının 3'üncü maddesi uyarınca Interpol'ün siyasi, askeri, dini veya ırksal nitelikte herhangi bir müdahale veya faaliyette bulunması kesinlikle yasaktır. Bu nedenle bu tür talepler genel sekreterliğe gönderilirse, Interpol tarafından dikkate alınmayacaktır" denilmişti. - TAHRAN

Amerika Birleşik Devletleri, Kasım Süleymani, Donald Trump, İran, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel İran, ABD Başkanı Donald Trump için tekrar Interpol'e başvurdu - Son Dakika


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