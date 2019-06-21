İran-ABD gerginliği petrol fiyatlarına yansıdı
1 saat önce
İran'la ABD'nin karşılıklı gerginliği artırıcı açıklamalarının ardından, dün Brent petrolün fiyatı bu yılın en büyük günlük yüzdelik artışını kaydetti.
İran
Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 02:03
'la ABD'nin karşılıklı gerginliği artırıcı açıklamalarının ardından, dün Brent petrolün fiyatı bu yılın en büyük günlük yüzdelik artışını kaydetti.
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