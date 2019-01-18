'İran-ABD gerilimi tahmin edilemez sonuçlar doğurabilir'
59 dakika önce
Brüksel merkezli düşünce kuruluşu Uluslararası Kriz Grubu tarafından yayımlanan raporda, İran'ın ABD'ye karşı en iyi misilleme seçeneğinin bölgedeki "taşeronlarını kullanmak" olabileceği değerlendirmesi yapıldı.
Brüksel
merkezli düşünce kuruluşu Uluslararası Kriz Grubu tarafından yayımlanan raporda, İran
'ın ABD
'ye karşı en iyi misilleme seçeneğinin bölgedeki "taşeronlarını kullanmak" olabileceği değerlendirmesi yapıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 06:10
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