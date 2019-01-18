Son Dakika Haberleri: 'İran-ABD gerilimi tahmin edilemez sonuçlar doğurabilir'

'İran-ABD gerilimi tahmin edilemez sonuçlar doğurabilir'

59 dakika önce

Brüksel merkezli düşünce kuruluşu Uluslararası Kriz Grubu tarafından yayımlanan raporda, İran'ın ABD'ye karşı en iyi misilleme seçeneğinin bölgedeki "taşeronlarını kullanmak" olabileceği değerlendirmesi yapıldı.

'İran-ABD gerilimi tahmin edilemez sonuçlar doğurabilir', System.String[]
Brüksel merkezli düşünce kuruluşu Uluslararası Kriz Grubu tarafından yayımlanan raporda, İran'ın ABD'ye karşı en iyi misilleme seçeneğinin bölgedeki "taşeronlarını kullanmak" olabileceği değerlendirmesi yapıldı.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 06:10 

Amerika Birleşik Devletleri, Brüksel, İran, Ekonomi
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