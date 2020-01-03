İran: ABD, haydutça maceracılığının tüm sonuçlarından sorumlu olacak - Son Dakika
Son Dakika Güncel İran: ABD, haydutça maceracılığının tüm sonuçlarından sorumlu olacak - Son Dakika

İran: ABD, haydutça maceracılığının tüm sonuçlarından sorumlu olacak

7 saat önce

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, İranlı general Kasım Süleymani'nin ABD saldırısında öldürülmesine ilişkin yaptığı açıklamada, "ABD, haydutça maceracılığının tüm sonuçlarından sorumlu olacaktır.

İran: ABD, haydutça maceracılığının tüm sonuçlarından sorumlu olacak, System.String[]

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, İranlı general Kasım Süleymani'nin ABD saldırısında öldürülmesine ilişkin yaptığı açıklamada, "ABD, haydutça maceracılığının tüm sonuçlarından sorumlu olacaktır." ifadesini kullandı.

Zarif, İran Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Kudüs Gücü Komutanı Süleymani'nin Bağdat'ta ABD saldırısında öldürülmesine ilişkin Twitter hesabından açıklama yaptı.

Kasım Süleymani'nin DEAŞ, El Kaide ve Nusra gibi bölgedeki terör örgütleri ile mücadelenin en etkin güçlerinden olduğunu ifade eden Zarif, ABD'nin eylemini "uluslararası terörizm" şeklinde nitelendirdi.

İranlı generale yönelik suikasti "çok tehlikeli ve aptalca" olarak yorumlayan Zarif, "ABD, haydutça maceracılığının tüm sonuçlarından sorumlu olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı General Süleymani ve Haşdi Şabi Komutan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis'in, Bağdat Havalimanına düzenlenen saldırıda öldürüldüğünü duyurmuştu.

Devrim Muhafızları Ordusu da İranlı general Süleymani'nin ABD'nin saldırısında öldürüldüğünü teyit etmişti.

Amerika Birleşik Devletleri, Kasım Süleymani, İran, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.01.2020 07:32 Kaynak: AA
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