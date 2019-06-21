Son Dakika Haberleri: İran: "ABD İHA'sını düşürmeden önce 3 kere ikaz ettik"
Son Dakika Güncel Haber

İran: "ABD İHA'sını düşürmeden önce 3 kere ikaz ettik"

1 saat önce

İran Devrim Muhafızlarının Hava Kuvvetleri Komutanı Amir Ali Hacızade, ABD'nin askeri keşif İHA'sını üç kere uyardıktan sonra düşürdüklerini söyledi.

İran:
İran Devrim Muhafızlarının Hava Kuvvetleri Komutanı Amir Ali Hacızade, ABD'nin askeri keşif İHA'sını üç kere uyardıktan sonra düşürdüklerini söyledi.

Amir Ali Hacızade İran devlet televizyonuna yaptığı açıklamada, ABD'nin askeri keşif yapan insansız hava aracını (İHA) İran hava sahasına girmemesi konusunda 3 kere uyardıklarını, yerel saatle 03.55'te yapılan uyarılara cevap alınamaması üzerine saat 04.05'te ABD İHA'sının düşürülmesine karar verdiğini belirtti. Hacızade, ABD hava aracının Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'den kalkarak İran'ın sınırlarını ihlal ettiğini ve ülkenin güvenliğine tehdit oluşturduğunu söyledi. IHA'nın en ağır parçalarını denize düşerken tespit ettiklerini ve bu parçaları başkent Tahran'a getirdiklerini söyleyen Hacızade, uçağın enkazının Washington'un İran sınırını taciz ettiğinin delili olduğunu kaydetti.

ABD'nin düşürülen insansız hava aracı RQ-4C'nin 200 milyon dolar değerinde olduğu kaydedildi. - TAHRAN
Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 03:31 Kaynak: İHA
Amerika Birleşik Devletleri, İran, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İran, vurduğu ABD İHA'sının enkazına ait fotoğrafları yayınladı ABD'li bakanla konuşmasını anlatan Binali Yıldırım: Adam şaşırdı, 'Impossible, impossible' dedi Son dakika! Trump: Bu geceden itibaren İran'a yaptırımlara daha fazlası eklenecek Doğu Perinçek'ten teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın mektubuyla ilgili açıklama

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.6.2019 17:17:52. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İran: "ABD İHA'sını düşürmeden önce 3 kere ikaz ettik"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]