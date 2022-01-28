İran ABD ile Batılı ülkelerin nükleer anlaşma için adım atmasını istiyor - Son Dakika

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, nükleer anlaşma için ABD ve Batılı ülkelerin adım atması gerektiğini söyledi.

İran Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Abdullahiyan, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, Avusturya'nın başkenti Viyana'da yapılan nükleer müzakereler, Afganistan'daki gelişmeler ve Yemen savaşı ele alındı.

Abdullahiyan, Viyana'daki müzakere sürecinin "olumlu" ilerlediğini ve "İran'ın en kısa sürede iyi bir anlaşmaya varma konusunda ciddi olduğunu" söyledi.

İranlı Bakan, kalıcı ve güvenilir bir anlaşma için ABD ve Batılı ülkelerin somut ve pratik adımlar atması gerektiğini ifade etti.

Abdullahiyan ayrıca Yemen'deki savaşın siyasi yollarla çözülmesini desteklediklerini yineleyerek BM Genel Sekreteri'nden bu konuda daha fazla rol oynamasını istedi.

BM Genel Sekreteri Guterres de Yemen'deki sorunların çözülmesi için siyasi müzakere sürecini desteklediklerini belirtti.

Guterres, nükleer müzakerelerdeki olumlu gelişmeleri memnuniyetle karşıladıklarını ve BM'nin tüm imkanlarıyla nükleer anlaşmayı ve uluslararası barışı desteklediğini kaydetti.