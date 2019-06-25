Son Dakika Haberleri: İran: "ABD ile diplomasi kanalları kapandı"
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İran: "ABD ile diplomasi kanalları kapandı"

48 dakika önce

İran Dışişleri Sözcüsü Seyyid Abbas Musevi, ABD tarafından alınan yeni yaptırım kararları ile birlikte diplomasi kanallarının tamamen kapandığını belirtti.

İran:
İran Dışişleri Sözcüsü Seyyid Abbas Musevi, ABD tarafından alınan yeni yaptırım kararları ile birlikte diplomasi kanallarının tamamen kapandığını belirtti.

İran Dışişleri Sözcüsü Abbas Musevi, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Trump yönetiminin dünya barışı ve güvenliği için var olan tüm uluslararası kurum ve sistemleri yok etmekte olduğunu ifade etti. İran Dışişleri Sözcüsü Musevi Twitter paylaşımında, "İran rehberi ve ülkenin diplomasi komutanına yaptırım uygulanması, ABD ile tüm diplomasi kanallarının kapatılması demektir" ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump Pazartesi günü İran'a yönelik yeni yaptırım paketini imzalamıştı. İran'a yönelik yoğun baskıya devam edeceklerini söyleyen Trump, Tahran yönetiminin nükleer silah üretmesini engelleyeceklerini belirtti.

İran Devrim Muhafızları Deniz Kuvvetleri Komutanı General Ali Rıza Tengseri, Devrim Muhafızları Hava ve Uzay Birimi Genel Komutanı General Emir Ali Hacızade ve Devrim Muhafızları Kara Kuvvetleri Komutanı General Muhammed Pakpur ABD tarafından yaptırım listesine alındı.

Diğer yandan ABD yaptırımları listesinde İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney de yer alırken, İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevat Zarif'in de önümüzdeki hafta yaptırım listesine alınacağı açıklandı. - TAHRAN
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 11:25 Kaynak: İHA
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