İran ABD ile müzakere yapıldığı iddialarını yalanladı
3 saat önce
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Seyyid Abbas Musevi, ülkesinin Rusya'nın ara buluculuğunda ABD ile müzakerelere girdiği yönündeki iddiaları yalanladı.
İran Dışişleri Bakanlığı Haber Yayın Tarihi: 14.07.2019 12:42 Kaynak: AA
Sözcüsü Seyyid Abbas Musevi
, ülkesinin Rusya
'nın ara buluculuğunda ABD ile müzakerelere girdiği yönündeki iddiaları yalanladı.
İran'ın resmi haber ajansı IRNA'ya göre Musevi, Tahran
'ın Moskova
üzerinden ABD ile görüştüğü iddialarına yönelik yaptığı açıklamasında, "İran'ın hiçbir düzeyde ABD ile müzakeresi söz konusu değildir." ifadesini kullandı.
İran ve ABD'nin dışişleri bakanlığı düzeyinde, Rusya'nın ara buluculuğunda görüşmeler gerçekleştirdikleri ileri sürülmüştü.
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