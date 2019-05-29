Son Dakika Haberleri: İran: "ABD ile olası bir savaşa hazırız ancak diyalogdan yanayız"
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İran: "ABD ile olası bir savaşa hazırız ancak diyalogdan yanayız"

1 saat önce

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Abbas Arakçi, İran'ın ABD ile çıkabilecek bir savaşa hazır olduğunu ancak sorunların diyalog yoluyla çözülmesinden yana olduklarını açıkladı.

İran:
İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Abbas Arakçi, İran'ın ABD ile çıkabilecek bir savaşa hazır olduğunu ancak sorunların diyalog yoluyla çözülmesinden yana olduklarını açıkladı.

ABD-İran gerginliği son dönemde artarken peş peşe açıklamaların geldiği İran'dan bir açıklama da Dışişleri Bakan Yardımcısı Abbas Arakçi'den geldi. Arakçi, ABD ile olası bir savaşa hazır olduklarını duyururken, iki ülke arasındaki gerginliğin diyalog yoluyla çözümünden yana olduklarını belirterek, "Bu senaryo için kesinlikle hazırız. Ama istediğimiz bu değil, barıştan yanayız" şeklinde konuştu.

ABD'yi İran'la savaşa iten belli unsurların farkında olduğunu belirten Arakçi, böyle bir çatışmanın Orta Doğu'nun sonu olabileceğini belirtti. - TAHRAN
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 02:22 Kaynak: İHA
Amerika Birleşik Devletleri, İran, Politika
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