İran: "ABD ile savaş olmayacak"
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İran Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri Ali Şemhani, ABD ile İran arasında savaşın olmayacağını söyleyerek, "ABD, İran'a karşı ekonomik savaş başlattı" dedi.
İran
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 12:21 Kaynak: İHA
Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri Ali Şemhani
, ABD ile İran arasında savaşın olmayacağını söyleyerek, "ABD, İran'a karşı ekonomik savaş başlattı" dedi. İran devlet televizyonuna konuşan İran Milli Güvenlik Konseyi Genel Sekreteri Ali Şemhani, bazı grupların oluşturduğu savaş algısının doğru olmadığını belirterek, "Savaş olması için herhangi bir delil yok" ifadesini kullandı. ABD yönetiminin İran milletine karşı ekonomik savaş başlattığını vurgulayan Şemhani, "Onlar başlattıkları bu ekonomik savaşla İran milletine diz çöktüreceklerini zannediyorlar. Ancak görmekteyiz ki İran milleti direnişi seçmiştir" şeklinde konuştu. İran milletinin ABD tarafından uygulanan yaptırımları bir fırsata çevireceğini ifade eden Şemhani, ABD'nin yalan ve iftiralarla İran üzerinde baskı kurmaya çalıştığını da sözlerine ekledi.
(İHA)
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