İran, ABD ile tutuklu takasında İsviçre'nin ara bulucu olduğunu açıkladı - Son Dakika
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İran, ABD ile tutuklu takasında İsviçre'nin ara bulucu olduğunu açıkladı

6 saat önce

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Muhsin Baharvend, İran ile ABD arasında tutuklu takasında İsviçre'nin ara buluculuk yaptığını bildirdi.

İran, ABD ile tutuklu takasında İsviçre'nin ara bulucu olduğunu açıkladı, System.String[]

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Muhsin Baharvend, İran ile ABD arasında tutuklu takasında İsviçre'nin ara buluculuk yaptığını bildirdi.

İran'ın resmi haber ajansı IRNA'ya konuşan Baharvend, "Tutuklu takası konusunda birkaç aydır İsviçre ara buluculuğunda ABD ile karşılıklı mesaj alıp verdik. İsviçre makamlarının belirttiği yerde tutuklu takasını gerçekleştirdik." dedi.

İsviçre'nin ABD'nin İran ve Pakistan'daki menfaatlerini korumasıyla bilindiğine işaret eden Baharvend, tutuklu takası sürecinde İsviçre'nin önemli bir rol üstlendiğini sözlerine ekledi.

ABD ile İran arasında tutuklu takası

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Twitter hesabından paylaştığı mesajında, yaptırımları ihlal ettiği gerekçesiyle bir yılı aşkın süre ABD'de tutuklu bulunan İranlı bilim adamı Mesud Süleymanı'nın 7 Aralık Cumartesi günü serbest bırakıldığını duyurmuştu.

Zarif, Süleymanı'nın serbest bırakılmasıyla 2016'da casusluk suçlamasıyla İran'da tutuklanan Çin asıllı ABD vatandaşı Xiyue Wang'ın da kısa süre içerisinde ülkesine döneceğini ifade etmişti.

Çin asıllı ABD vatandaşı Princeton Üniversitesi Tarih Bölümü doktora öğrencisi Xiyue Wang, eğitimiyle ilgili araştırmalar yapmak üzere 2016'da geldiği İran'da casusluk suçlamasıyla gözaltına alınmıştı.

Kök hücre alanında çalışmalarıyla tanınan Tahran'daki Terbiyet-i Müderris Üniversitesinden Prof. Mesud Süleymanı da geçen yıl ekim ayında ABD'ye girişi esnasında, İran'a yönelik yaptırımları ihlal ettiği iddiasıyla Chicago Havalimanı'nda gözaltına alınmıştı.

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Haber Yayın Tarihi: 15.12.2019 02:58 Kaynak: AA
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