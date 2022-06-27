İran ABD ile yaptırımların kaldırılmasına ilişkin görüşmelerin bu hafta yapılacağını duyurdu - Son Dakika
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İran ABD ile yaptırımların kaldırılmasına ilişkin görüşmelerin bu hafta yapılacağını duyurdu

27.06.2022 11:24
İran ABD ile yaptırımların kaldırılmasına ilişkin görüşmelerin bu hafta yapılacağını duyurdu

İran Dışişleri Bakanlığı, ABD ile yaptırımların kaldırılmasına ilişkin görüşmelerin bu hafta yapılacağını bildirdi.

İran Dışişleri Bakanlığı, ABD ile yaptırımların kaldırılmasına ilişkin görüşmelerin bu hafta yapılacağını bildirdi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatibzade, başkent Tahran'da düzenlediği basın toplantısında gündemdeki konuları değerlendirdi.

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'in 25 Haziran'daki Tahran ziyaretine değinen Hatibzade, "Yaptırımlara ilişkin görüşmelerin zamanı ve yeri neredeyse belli. Ev sahibi, Basra Körfezi'ndeki ülkelerden biri olacak ve toplantı bu hafta içi gerçekleşecek." dedi.

İranlı Sözcü, bu konudaki nihai kararların kısa süre içinde kamuoyuyla paylaşılacağını ifade etti.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, ABD'nin İran nükleer müzakereleri olarak bilinen Kapsamlı Ortak Eylem Planı'nın (KOEP) tüm hükümlerine uyma sözü verdiğini aktardı.

ABD'nin sorumluluğu kabul edip etmeyeceğini görmek için beklemek gerektiğini söyleyen Hatibzade, "Sayın Borrell'in getirdiği mesajları uygulamada görmeyi umuyoruz." ifadelerini kullandı.

"Viyana görüşmelerinde ekleme ya da çıkarma olmayacak"

Hatibzade, görüşmelerde nükleer konusunun ele alınmayacağını sadece yaptırımların kaldırılmasına dair askıda kalan birkaç meselenin masaya yatırılacağı bilgisini paylaştı.

İranlı yetkili, "Viyana'da varılan anlaşmalara hiçbir şey eklenmeyecek ve hiçbir şey çıkartılmayacak." diye konuştu.

Borrell'in "müzakereler başlayacak" açıklaması

AB Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi Borrell Tahran ziyaretinde, KOEP Koordinatörü olarak mart ayında önerilerde bulunduğunu ve İran ile ABD'nin yanıtlaması gereken bir dizi metin ve soru sunduklarını, bu soruların yanıtlanması için müzakerelere bir süreliğine ara verildiğini söylemişti.

Tahran ve Washington'un müzakerelere yeniden başlama kararından duyduğu memnuniyeti dile getiren Borrell, "Ziyaretimden sonra Viyana görüşmeleri başlayacak ve ekibim orada olacak. Bu çıkmazı kıracağız. Üç aylığına durduruldu ancak bugün görüşmelere devam edilmeli." demişti.

İran medyasında, görüşmenin yapılacağı ülkenin Katar olma ihtimali üzerinde duruluyor.

" Suudi Arabistan'la müzakerelerin tarihi yakında kesinleşecek"

Hatibzade, Irak Başbakanı Mustafa Kazımi'nin Tahran ziyaretine de değinerek, Irak'ın İran-Suudi Arabistan diyaloğunda önemli bir rol oynadığını dile getirdi.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hatibzade, şöyle devam etti:

"Suudi Arabistan'dan bize bazı noktaları aktardı ve Suudi tarafı, Bağdat'ta diplomatik düzeyde görüşmelere devam etmeye hazır. Suudi Arabistan'la müzakerelerin tarihi yakında kesinleşecek ardından teknik heyetler, büyükelçilikleri ziyaret edecek."

Dışişleri Bakanlığı Sözcülüğünde görev değişimi

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatibzade ayrıca görevi Nasır Kenani Çafi'ye devrettiğini belirterek, "Bugün benim son basın toplantım ve bundan sonra Sayın Kenani Dışişleri Bakanlığının yeni sözcüsü olacak." dedi.

Nasır Kenani Çafi, daha önce İran'ın Mısır'daki Çıkarlarını Koruma Dairesi Başkanlığını yürütüyordu.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İran ABD ile yaptırımların kaldırılmasına ilişkin görüşmelerin bu hafta yapılacağını duyurdu - Son Dakika

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