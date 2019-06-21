İran, ABD insansız hava aracını vurduğu ana ilişkin görüntüleri yayımladı
51 dakika önce
İran ordusu, ABD'ye ait insansız hava aracının vurulma anının görüntülerini yayımladı. Videoda, hava savunma füze bataryasından fırlatılan roketin gökyüzündeki bir hedefi vurduğu görülüyor
İran
Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 02:38
ordusu, Umman Körfezi kıyısında hedef alınan ABD'ye ait insansız hava aracının (İHA) vurulduğu ana ilişkin olduğunu iddia ettiği görüntüleri yayımladı.
Basınla paylaşılan görüntülerde, perşembe sabah saat 04: 05'te hava savunma füze bataryasından fırlatılan karadan havaya füzenin gökyüzündeki bir hedefi vurduğu görülüyor.
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