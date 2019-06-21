Son Dakika Haberleri: İran, ABD insansız hava aracını vurduğu ana ilişkin görüntüleri yayımladı
Son Dakika Dünya Haber

İran, ABD insansız hava aracını vurduğu ana ilişkin görüntüleri yayımladı

51 dakika önce

İran ordusu, ABD'ye ait insansız hava aracının vurulma anının görüntülerini yayımladı. Videoda, hava savunma füze bataryasından fırlatılan roketin gökyüzündeki bir hedefi vurduğu görülüyor

İran, ABD insansız hava aracını vurduğu ana ilişkin görüntüleri yayımladı, System.String[]
İran ordusu, Umman Körfezi kıyısında hedef alınan ABD'ye ait insansız hava aracının (İHA) vurulduğu ana ilişkin olduğunu iddia ettiği görüntüleri yayımladı.

Basınla paylaşılan görüntülerde, perşembe sabah saat 04: 05'te hava savunma füze bataryasından fırlatılan karadan havaya füzenin gökyüzündeki bir hedefi vurduğu görülüyor.
Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 02:38 
umman, füze, ABD, iran, Dünya
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Trump'tan düşürülen drone ile ilgili ilk açıklama: İran büyük bir hata yaptı Dünya savaşın eşiğinde! Trump, İran'a süre verdi İran, vurduğu ABD İHA'sının enkazına ait fotoğrafları yayınladı Mursi'nin defnedildiği mezarlığı sadece İsrail kanalının görüntülemesine izin verdiler

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.6.2019 15:29:54. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İran, ABD insansız hava aracını vurduğu ana ilişkin görüntüleri yayımladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]