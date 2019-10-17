Son Dakika Haberleri: İran: ABD, İsrail ve Suudi Arabistan, tanker saldırısının arkasında
Son Dakika Dünya İran: ABD, İsrail ve Suudi Arabistan, tanker saldırısının arkasında

İran: ABD, İsrail ve Suudi Arabistan, tanker saldırısının arkasında

26 dakika önce

İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu üyesi Abolfazl Hassanbeigi, "Kızıldeniz'deki tanker saldırısının arkasında ABD, İsrail ve Suudi Arabistan olduğuna ilişkin kanıtlar var" dedi.

İran: ABD, İsrail ve Suudi Arabistan, tanker saldırısının arkasında, System.String[]

İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu üyesi Abolfazl Hassanbeigi, "Kızıldeniz'deki tanker saldırısının arkasında ABD, İsrail ve Suudi Arabistan olduğuna ilişkin kanıtlar var" dedi.

İran'ın haber ajansı Tasnim'deki haberde, Hassanbeigi'nin, "Tankere kurulan kameralarla çekilen bir film, saldırının ABD, Siyonist rejim ve El Suud tarafından gerçekleştirildiğini gösteriyor. Bazı hükümetlerin saldırıda parmağı olduğuna dair çok fazla kanıt var ve bu kanıtlar Birleşmiş Milletler ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne sunulacak" dediği belirtildi.

NELER OLMUŞTU?

İran'a ait, 'SABİTİ' adlı tanker, Suudi Arabistan'ın Cidde kenti açıklarında, Kızıldeniz'de iki füze tarafından vurulmuştu. Tankerin, saldırı sonrası stabil durumda olduğu, füzelerin isabet etmesiyle patlamanın meydana geldiği belirtilirken, mürettebatın zarar görmediği açıklanmıştı.


Amerika Birleşik Devletleri, Suudi Arabistan, İsrail, İran, Dünya

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 09:47 Kaynak: DHA
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