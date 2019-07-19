Son Dakika Haberleri: İran: ABD kendi İHA'sını düşürmüş olabilir
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İran: ABD kendi İHA'sını düşürmüş olabilir

2 saat önce

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Abbas Arakçi, "Hürmüz Boğazı'nda ya da başka bir yerde hiçbir İHA kaybetmedik.

İran: ABD kendi İHA'sını düşürmüş olabilir, System.String[]
İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Abbas Arakçi, "Hürmüz Boğazı'nda ya da başka bir yerde hiçbir İHA kaybetmedik. USS Boxer'ın kendi İHA'sını yanlışlıkla düşürmüş olabileceğinden endişeliyim." dedi.
İran, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 09:17 
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