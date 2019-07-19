İran: ABD kendi İHA'sını düşürmüş olabilir
2 saat önce
İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Abbas Arakçi, "Hürmüz Boğazı'nda ya da başka bir yerde hiçbir İHA kaybetmedik.
İran
Dışişleri Bakan Yardımcısı Abbas Arakçi, "Hürmüz Boğazı'nda ya da başka bir yerde hiçbir İHA kaybetmedik. USS Boxer'ın kendi İHA'sını yanlışlıkla düşürmüş olabileceğinden endişeliyim." dedi.
Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 09:17
Ruhani'den AB ülkelerine, ABD ile ekonomik savaşta 'ateşkesi sağlamaları' çağrısı Trump açıkladı! İran'a ait İHA'yı düşürdük ABD Başkanı Trump'ın "İran'ın İHA'sını düşürdük" iddiası ardından İran'dan ilk açıklama geldi! ABD'de Türkiye'ye yaptırım uygulanması için karar tasarısı hazırlandığı iddia edildi