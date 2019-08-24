Son Dakika Haberleri: İran ABD'li Demokrasileri Savunma Vakfını yaptırım listesine aldı
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İran ABD'li Demokrasileri Savunma Vakfını yaptırım listesine aldı

1 saat önce

İran Dışişleri Bakanlığı, ABD merkezli Demokrasileri Savunma Vakfı (FDD) ve Başkanı Mark Dubowitz'i yaptırım listesine aldığını duyurdu.

İran ABD'li Demokrasileri Savunma Vakfını yaptırım listesine aldı, System.String[]

İran Dışişleri Bakanlığı, ABD merkezli Demokrasileri Savunma Vakfı (FDD) ve Başkanı Mark Dubowitz'i yaptırım listesine aldığını duyurdu.

İran Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ABD merkezli Demokrasileri Savunma Vakfı ve Başkanı Mark Dubowitz'in "lobicilik ve olumsuz propagandalarla" İran'a karşı uygulanan yaptırımların planlama ve uygulama aşamasında etkili oldukları belirtildi.

Açıklamada, FDD ve Dubowitz'in "İran'ın hayati çıkarlarının ve güvenliğinin zarar görmesi için ciddi şekilde çaba gösterdiği" gerekçesiyle "İnsan hakları ihlalleri ve ABD'nin bölgedeki terörizm ile maceracı adımlarıyla mücadele kanunu" çerçevesinde yaptırım listesine alındığı aktarıldı.

Açıklamada ayrıca "İran rejimini değiştirmek amacıyla ABD tarafından devreye sokulan yaptırımların ülkenin ulusal güvenliği, bağımsızlığı, toprak bütünlüğü ve egemenliğine darbe vurmak için uygulandığı" ifade edildi.

Söz konusu yaptırımların "halkın can güvenliği, sağlığı ve özgürlüğünü tehlikeye düşürdüğü" aktarılan açıklamada, "Yaptırımların sonucunda içerideki ve dışarıdaki ticaret ile çevreye ciddi zararlar vermiştir. Havacılık, gemicilik ve diğer birçok alanın güvenliğini bozmuş ve İran halkına karşı tam bir ekonomik savaşa dönüşmüştür." değerlendirmeleri yer aldı.

Amerika Birleşik Devletleri, İran, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.08.2019 09:24 Kaynak: AA
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