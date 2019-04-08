İran ABD Merkez Kuvvetlerini Terör Örgütü Listesine Aldı

İran
Milli Güvenlik Yüksek Konseyi, Devrim Muhafızları
Ordusunun yabancı terör örgütleri listesine dahil edilmesine karşılık, ABD Merkez
Kuvvetlerini (CENTCOM) terör örgütleri listesine aldığını duyurdu.
Milli Güvenlik Konseyinden yapılan yazılı açıklamada, ABD hükümeti "terörizmin destekçisi" olarak nitelendirildi, ABD Merkez Kuvvetlerinin (CENTCOM) ve onunla bağlantılı güçlerin terör örgütleri listesine alındığı belirtildi.
Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Bu asılsız karar bölgesel ve evrensel güvenlik ile barış için tehlikelidir. Ayrıca uluslararası hukuk ile BM
kararlarının da ihlalidir. DMO, bölgedeki müttefikleriyle birlikte El Kaide, DEAŞ, Nusra ve diğer terör örgütlerine karşı mücadele etmiştir."
- ABD İran Devrim Muhafızlarını terör listesine aldı
ABD Başkanı Donald Trump
, kısa süre önce İran Devrim Muhafızları Ordusunun ABD'nin yabancı terör örgütleri listesine eklendiğini duyurdu. Beyaz Saray
'dan Trump adına yapılan yazılı açıklamada, "Devrim Muhafızları Ordusu, İran hükümetinin küresel terörizm kampanyasını yönlendirme ve uygulama konusundaki ana aracıdır." ifadelerine yer verildi. Washington
yönetimi, şu ana kadar Devrim Muhafızları Ordusu ile ilişkili onlarca kişi ve kuruluşu terör listesine dahil etmişti ancak ordunun tamamını kapsayan bir karar almamıştı.