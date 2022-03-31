İran, ABD'nin açıkladığı yeni yaptırımlara tepki gösterdi - Son Dakika
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İran, ABD'nin açıkladığı yeni yaptırımlara tepki gösterdi

31.03.2022 13:49
İran, ABD'nin açıkladığı yeni yaptırımlara tepki gösterdi

İran, ABD yönetiminin "Tahran'ın balistik füze programına materyal destek sağladığı" gerekçesiyle İranlı kişi ve firmalara yeni yaptırım getirmesine tepki gösterdi.

İran, ABD yönetiminin " Tahran'ın balistik füze programına materyal destek sağladığı" gerekçesiyle İranlı kişi ve firmalara yeni yaptırım getirmesine tepki gösterdi.

İran Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Bakanlık Sözcüsü Said Hatipzade'nin konuya ilişkin değerlendirmelerine yer verildi.

Hatipzade, ABD'nin İran vatandaşlarına ve bazı şirketlere yönelik yeni yaptırım kararına işaret ederek, "Bu hamle, ABD hükümetinin İran'a karşı başarısız azami baskı politikasını sürdürmek için İran halkına yönelik ön yargısının bir başka işaretidir." ifadesini kullandı.

Yeni yaptırımların ABD yönetiminin, savunduğunun aksine "her fırsatı temelsiz suçlamalarda bulunmak ve İran halkına baskı yapmak için kullandığını açıkça kanıtladığını" belirten Hatipzade, şunları kaydetti:

"ABD, Nükleer Silahların Yayılmasını Önleme Anlaşması kapsamındaki yükümlülüklerini tam olarak yerine getirmeye hazır olduğunu iddia etmesine rağmen, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) 2231 sayılı kararını ihlal etmeye devam ediyor."

ABD'nin yeni yaptırım kararı

ABD Hazine Bakanlığı dün İran'ın balistik füze programına yardım ettiği iddiasıyla bir kişi ve ona bağlı kuruluşlara karşı yeni yaptırımlar açıklamıştı.

Bakanlık açıklamasında, Muhammed Ali Hüseyni ve İran merkezli birkaç şirketin Devrim Muhafızları için balistik füzeyle ilgili parçalar satın aldığı ve bu satın almanın balistik füze araştırma ve geliştirme programının bir parçası olduğu öne sürülmüştü,

İran için önemli kurumlarından biri olan Parçin kimya endüstrisinin de yaptırımlara dahil edildiği bildirilmişti.

İran, 2018'de nükleer anlaşmadan tek taraflı olarak çekilen ABD'nin artık anlaşmanın tarafı kabul edilemeyeceğini dolayısıyla 2231 sayılı BMGK kararı kapsamında BM yaptırımlarını geri getirme sürecini başlatamayacağını belirtiyor.

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Tam Gemi Şok Denemeleri, Tahran, Füze, İran, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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