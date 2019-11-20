Son Dakika Haberleri: İran, ABD'nin açıklamalarının ardından İsviçre Büyükelçisini çağırdı
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İran, ABD'nin açıklamalarının ardından İsviçre Büyükelçisini çağırdı

6 saat önce

ABD'nin İran'daki eylemlere ilişkin açıklamasının ardından İran Dışişleri Bakanlığı İsviçre elçisini bakanlığa çağırdı.

İran, ABD'nin açıklamalarının ardından İsviçre Büyükelçisini çağırdı, System.String[]

ABD'nin İran'daki eylemlere ilişkin açıklamasının ardından İran Dışişleri Bakanlığı İsviçre elçisini bakanlığa çağırdı.


İran'da devam eden protestolara ilişkin açıklama yapan ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, "İran halkı, hükümeti temel insan haklarına saygı duymaya başladığı zaman devrimci duruşunu ve bölgedeki istikrarsızlaştırıcı faaliyetlerini bırakıp daha basit bir ulus gibi davrandığında daha iyi bir geleceğin tadını çıkaracaklar. Seçmek rejime kalmış" ifadelerini kullanmıştı.


ABD'nin bu açıklamasının ardından İran Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin İran'ın içişlerine müdahale ettiğini ifade ederek İsviçre'nin Tahran Büyükelçisini çağırdı. Bakanlık açıklamasında, "İsviçre Büyükelçisi Marcus Linter, ABD'nin İran'ın içişlerine müdahalesini protesto etmek için ABD'nin çıkarlarının temsilcisi olarak çağrıldı" ifadelerine yer verildi. - TAHRAN

Amerika Birleşik Devletleri, İsviçre, İran, Politika

Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 05:06 Kaynak: İHA
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