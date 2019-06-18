İran, ABD'nin dünyadaki casusluk ağını çökerttiğini iddia etti
1 saat önce
İran İstihbarat Bakanlığı, dünyanın farklı ülkelerinde ABD'ye bağlı casusluk faaliyeti yürüten bir şebekenin deşifre edilerek üyelerinin gözaltına alındığını duyurdu.
İran
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 03:48
İstihbarat Bakanlığı, dünyanın farklı ülkelerinde ABD'ye bağlı casusluk faaliyeti yürüten bir şebekenin deşifre edilerek üyelerinin gözaltına alındığını duyurdu.
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