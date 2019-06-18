Son Dakika Haberleri: İran, ABD'nin dünyadaki casusluk ağını çökerttiğini iddia etti
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İran, ABD'nin dünyadaki casusluk ağını çökerttiğini iddia etti

1 saat önce

İran İstihbarat Bakanlığı, dünyanın farklı ülkelerinde ABD'ye bağlı casusluk faaliyeti yürüten bir şebekenin deşifre edilerek üyelerinin gözaltına alındığını duyurdu.

İran, ABD'nin dünyadaki casusluk ağını çökerttiğini iddia etti, System.String[]
İran İstihbarat Bakanlığı, dünyanın farklı ülkelerinde ABD'ye bağlı casusluk faaliyeti yürüten bir şebekenin deşifre edilerek üyelerinin gözaltına alındığını duyurdu.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 03:48 
baka, cas, ABD, iran, Ekonomi
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