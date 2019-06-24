Son Dakika Haberleri: İran: ABD'nin füze sistemlerimizi hedef alan siber saldırıları başarısız oldu
Son Dakika Dünya Haber

İran: ABD'nin füze sistemlerimizi hedef alan siber saldırıları başarısız oldu

5 dakika önce

İran Bilgi ve İletişim Teknolojileri Bakanı Muhammed Javad Azari-Jahromi, ABD'nin füze sistemlerini hedef alan siber saldırılarının başarısız olduğunu açıkladı.

İran: ABD'nin füze sistemlerimizi hedef alan siber saldırıları başarısız oldu, System.String[]
Tahran, Amerika Birleşik Devletleri'ne (ABD) ait insansız hava aracını (İHA) düşürmesinin ardından ABD'nin başlattığı siber saldırıların başarısız olduğunu açıkladı.

Pentagon, İran'ın füze sistemlerini kontrol eden bilgisayar sistemlerini etkisiz bırakmak için uzun planlı siber saldırı başlattıklarını duyurmuştu. İran Bilgi ve İletişim Teknolojileri Bakanlığı söz konusu saldırıların başarısız olduğunu duyurdu.
Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 10:08 
Dünya
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



"ABD İran'ın askeri sistemlerine siber saldırı düzenledi" iddiası ABD Başkanı Trump'tan Kuzey Kore lideri Kim'e 'çok güzel içerikli' mektup! Trump'ın İran tehdidi blöf çıktı Dünya basını İstanbul seçimini böyle duyurdu

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.6.2019 10:13:58. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İran: ABD'nin füze sistemlerimizi hedef alan siber saldırıları başarısız oldu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]