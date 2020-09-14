İran, "ABD'nin Güney Afrika Büyükelçisine suikast planladığı iddiası"nı reddetti - Son Dakika

İran, "ABD'nin Güney Afrika Büyükelçisine suikast planladığı iddiası"nı reddetti

İran, Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani'nin intikamını almak için ABD'nin Güney Afrika Büyükelçisine suikast planladığı iddiasını reddetti.

İran,

İran, Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani'nin intikamını almak için ABD'nin Güney Afrika Büyükelçisine suikast planladığı iddiasını reddetti.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade, yaptığı yazılı açıklamada, ABD'de yayın yapan Politico gazetesinin istihbarat raporlarına dayandırdığı ve Tahran'ın, Süleymani suikastına misilleme olarak ABD'nin Güney Afrika Büyükelçisi Lana Marks'a suikast düzenlemek üzerine planlar yaptığı yönündeki haberi "sipariş, ön yargılı ve hedef gösterici" olarak nitelendirdi.

İran'ın uluslararası camianın sorumlu bir üyesi olarak diplomatik ilkelere ve geleneklere daima bağlı kaldığını ispat ettiğini savunan Hatibzade, "ABD ve özellikle de Beyaz Saray'daki mevcut yönetim son yıllarda çok taraflı uluslararası anlaşmalara aykırı olarak ülkelerin toprak bütünlüğünü ihlal etmiştir. ABD uluslararası arenada haydut bir rejime dönüşmüştür." ifadelerini kullandı.

Politico gazetesindeki iddianın Trump'ın İran'a yönelik karşı istihbarat kampanyası olduğunu ileri süren Hatibzade, ABD seçimleri öncesi ve Washington'ın Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ndeki (BMGK) mekanizmaları İran'a yönelik baskıları artırmak için devreye sokmaya çalıştığı bir süreçte bu tür iddiaları beklediklerini ve bunların gelecekte de devam edeceğini belirtti.

Hatibzade, şunları kaydetti: "ABD makamlarını, uluslararası arenada İran karşıtı bir atmosfer oluşturmak için tekrar ve çürük yöntemlere tevessül etmekten vazgeçmelerini tavsiye ediyoruz."

ABD'de yayın yapan Politico gazetesinin istihbarat raporlarına dayandırdığı haberinde, İran'ın, Süleymani suikastına misilleme olarak ABD'nin Güney Afrika Büyükelçisi Lana Marks'a suikast düzenlemek üzerine planlar yaptığı iddia edilmişti.

Süleymani'nin öldürülmesi

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Süleymani ve Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis'in, 3 Ocak Cuma gecesi Bağdat Havalimanı yakınına düzenlenen saldırıda öldürüldüğünü açıklamıştı.

İran lideri Ayetullah Ali Hamaney, olayın ardından yaptığı açıklamada, "Onun gidişiyle onun yaptığı iş durdurulmayacak ve yolu kapanmayacak. Suçluları acı bir intikam bekliyor." ifadesini kullanmıştı.

Amerika Birleşik Devletleri, Güney Afrika, Suikast, İran, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.09.2020 19:57 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İran, 'ABD'nin Güney Afrika Büyükelçisine suikast planladığı iddiası'nı reddetti - Son Dakika

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