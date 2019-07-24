Son Dakika Haberleri: İran ABD'nin "ikinci İHA'yı düşürmüş olabiliriz" açıklamasını yalanladı
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İran ABD'nin "ikinci İHA'yı düşürmüş olabiliriz" açıklamasını yalanladı

28 dakika önce

İran, ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) Komutanı Kenneth McKenzie'nin, Hürmüz Boğazı'nda İran'a ait ikinci bir İnsansız Hava Aracının (İHA) düşürülmüş olabileceği yönündeki açıklamasını yalanladı.

İran ABD'nin
İran, ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) Komutanı Kenneth McKenzie'nin, Hürmüz Boğazı'nda İran'a ait ikinci bir İnsansız Hava Aracının (İHA) düşürülmüş olabileceği yönündeki açıklamasını yalanladı.
İran Savunma Bakanı Emir Hatemi, başkent Tahran'da gerçekleştirilen Bakanlar Kurulu toplantısı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı.
CENTCOM Komutanı McKenzie'nin, Hürmüz Boğazı'nda İran'a ait ikinci bir İHA'nın düşürülmüş olabileceği yönündeki açıklamasının sorulması üzerine Hatemi, "İran'a ait hiçbir insansız hava aracı düşürülmedi." cevabını verdi.
ABD Başkanı Donald Trump, geçen hafta yaptığı açıklamada, Hürmüz Boğazı'nda ABD Deniz Kuvvetlerine ait USS Boxer amfibik saldırı gemisi ve mürettebatının güvenliğini tehdit eden İran İHA'sını düşürdüklerini söylemişti.
Trump, İran'a ait aracı birkaç kez uyarılmasına rağmen gemiye 900 metre kadar yaklaşması nedeniyle savunma amaçlı düşürdüklerini kaydetmişti.
İran Devrim Muhafızları Ordusu, ABD'nin Hürmüz Boğazı'nda düşürdüğünü iddia ettiği İHA'nın USS Boxer'ı havadan izlediği görüntüleri paylaşarak, söz konusu İHA'nın düşürülmediğini aksine görevini tamamlayarak üssüne geri döndüğünü duyurmuştu.
McKenzie, dün ABD medyasına yaptığı açıklamada, "Bir insansız hava aracı düşürdüğümüze eminiz, bir ikinciyi daha düşürmüş olabiliriz." demişti.
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Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 12:33 Kaynak: AA
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