Son Dakika Haberleri: İran ABD'nin insansız hava aracını düşürdü
BBC
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İran ABD'nin insansız hava aracını düşürdü

43 dakika önce

İran ve ABD'den yapılan açıklamalarda, İran'ın ABD'ye ait bir askeri insansız hava aracını düşürdüğü açıklandı.

İran ABD'nin insansız hava aracını düşürdü, System.String[]

İran ve ABD'den yapılan açıklamalarda, İran'ın ABD'ye ait bir askeri insansız hava aracını düşürdüğü açıklandı.

İran Devrim Muhafızları insansız hava aracının İran hava sahasında düşürüldüğünü iddia ederken, Reuters haber ajansına bilgi veren ABD'li kaynaklar İran tarafından fırlatılan füzenin hava aracını uluslararası hava sahasında düşürdüğünü söyledi.

Reuters'a bilgi veren ABD'li yetkili düşürülen insansız hava aracının ABD Donanması envanterinde bulunan MQ-4C Triton tipi bir araç olduğunu söyledi.

ABD'li savunma sanayi şirketi Northrop Grumman tarafından üretilen Triton insansız hava araçları 24 saatten uzun süre havada kalabiliyor, 16 kilometre irtifaya kadar çıkabiliyor.





İran'ın açıklamasında olayın Hürmüzgan eyaletindeki Kühmübarek'te meydana geldiği belirtiliyor.

Hürmüz Boğazı'na kıyısı olan bölge, son haftalarda ABD ile İran arasında yükselen tansiyonun odak noktası haline gelmiş durumda.

Son olarak Umman Körfezi'nde iki tankerin saldırıya uğramasının ardından ABD İran'ı suçlamış ve bölgeye ilave bin askeri personel sevk edileceğini duyurmuştu.

Washington yönetimi, İran'ı Hürmüz Körfezi'ndeki tankerlere yönelik mayınlı saldırılar düzenlemekle suçluyor.

İran ise bu suçlamaları reddediyor.

BBC
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 09:49 
Devrim Muhafızları, Reuters, Amerika Birleşik Devletleri, İran, Dünya
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