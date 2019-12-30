İran, ABD'nin Irak'taki Haşdi Şabi üslerine yönelik saldırısını kınadı - Son Dakika
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İran, ABD'nin Irak'taki Haşdi Şabi üslerine yönelik saldırısını kınadı

6 saat önce

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Seyid Abbas Musevi, ABD'nin Irak'ta İran'a yakınlığıyla bilinen Şii milis gücü Haşdi Şabi'nin üslerine düzenlediği hava saldırılarını kınadı.

İran, ABD'nin Irak'taki Haşdi Şabi üslerine yönelik saldırısını kınadı, System.String[]

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Seyid Abbas Musevi, ABD'nin Irak'ta İran'a yakınlığıyla bilinen Şii milis gücü Haşdi Şabi'nin üslerine düzenlediği hava saldırılarını kınadı.

İran'ın resmi haber ajansı İRNA'ya göre, Musevi yaptığı yazılı açıklamada, "ABD'nin Irak toprakları ve Haşdi Şabi üslerine saldırması terör saldırısıdır. Şiddetle kınıyoruz." ifadelerini kullandı.

Musevi, Washington yönetimine Irak'ın toprak bütünlüğüne saygı göstermesi ve iç işlerine müdahale etmeyi sonlandırması çağrısında bulundu.

ABD Savunma Bakanlığı dün, Ketaib Hizbullah'ın Irak ve Suriye'deki toplam 5 üssüne hava saldırısı düzenlendiğini açıklamıştı.

Irak Savunma Bakanlığı da söz konusu örgütün Enbar'daki el-Harş ve Sellum bölgelerindeki iki mevkisine ABD tarafından üç hava saldırısı yaptığını bildirmişti.

Haşdi Şabi Harekat Dairesi Başkanı Cevad Rubayavi de yazılı açıklamasında, ABD'nin Enbar'daki askeri üslerine düzenlediği saldırıda 25 kişinin öldüğünü, 51 kişinin yaralandığını duyurmuştu.

Ketaib Hizbullah (Hizbullah Tugayları) ya da "Irak Hizbullah'ı" olarak bilinen İran destekli örgüt, Haşdi Şabi'nin unsurlarından birini oluşturuyor.

Amerika Birleşik Devletleri, Haşdi Şabi, İran, Irak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 12:38 Kaynak: AA
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