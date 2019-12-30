İran, ABD'nin Irak'taki saldırılarını kınadı - Son Dakika
Son Dakika Dünya İran, ABD'nin Irak'taki saldırılarını kınadı - Son Dakika Dünya

İran, ABD'nin Irak'taki saldırılarını kınadı

7 saat önce

İran, ABD'nin Irak'taki hava saldırılarını kınadı ve 'işgalci' olarak tanımladığı ABD'nin bu ülkedeki askeri varlığının son bulmasını istedi.

İran, ABD'nin Irak'taki saldırılarını kınadı, System.String[]

İran, ABD'nin Irak'taki hava saldırılarını kınadı ve 'işgalci' olarak tanımladığı ABD'nin bu ülkedeki askeri varlığının son bulmasını istedi.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abbas Musevi, ABD'nin terörle mücadele söylemlerinin 'yalan' olduğunu, yapılan saldırının açık bir şekilde 'terörizm' örneği olduğunu savundu.

İranlı sözcü, yaptığı açıklamada, "Bu saldılar, bir kez daha ABD'nin terör örgütü DEAŞ ile mücadele ettiğinin yalan olduğunu kanıtlamış oldu. Çünkü hedef aldığı güçler, son yıllarda DEAŞ teröristlerine ağır darbe vurmayı başarmıştır" dedi. Yabancı kuvvetlerin bölgede bulunmasının gerilim ve güvensizliği arttırdığını belirten Musevi, "ABD, bölgedeki işgalci varlığına son vermeli. ABD'yi, Irak'ın egemenliğine, toprak bütünlüğüne saygı göstermeye ve bu ülkenin içişlerine karışmamaya çağırıyoruz" ifadelerini kullandı.

ABD, dün gece Irak'ta İran'a yakınlığıyla bilinen Hizbullah güçlerinin mevzilerini hava saldırılarıyla vurmuştu.


Amerika Birleşik Devletleri, Musevi, İran, Irak, Dünya, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 01:00 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Dolar haftaya nasıl başladı? İşte son durum
Erdoğan'ın 2019 yılı içerisinde en çok ziyaret ettiği ülke Rusya oldu Kâbe Baskını: 1979'da kutsal toprakları kana bulayan ve Fransız askerlerin Müslüman olmasıyla sonlanan olay ABD'li model Kylie Jenner, iç çamaşırlı pozlarıyla 2019'a veda etti

Son Dakika Haberleri
19:55 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Moldova'daki FETÖ okullarının Türkiye Maarif Vakfı'na devredilmesini bekliyoruz - Son Dakika Haber
19:49 Ümraniye'de şiddetli rüzgarda evin çatısı uçtu - Son Dakika Haber
19:47 ABD basını Türkiye'nin Libya hamlesini dünyaya böyle duyurdu: Cephede işler değişecek - Son Dakika Haber
19:47 Avcılar'da şiddetli rüzgarda iskele koptu - Son Dakika Haber
19:45 Hindistan Başbakanı Modi'nın ofisinde korkutan yangın - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.12.2019 20:01:59. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: İran, ABD'nin Irak'taki saldırılarını kınadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]