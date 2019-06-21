Son Dakika Haberleri: İran: ABD'nin savaş uçağını da vurabilirdik ama vurmadık
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İran: ABD'nin savaş uçağını da vurabilirdik ama vurmadık

34 dakika önce

İran Devrim Muhafızları Ordusu Hava-Uzay Kuvvetleri Komutanı Emir Ali Hacızade, ABD'ye ait insansız hava aracına eşlik eden ve içinde 35 kişinin bulunduğu bir keşif ve saldırı uçağını da tespit ettiklerini ancak vurmaktan kaçındıklarını söyledi.

İran: ABD'nin savaş uçağını da vurabilirdik ama vurmadık, System.String[]
İran Devrim Muhafızları Ordusu Hava-Uzay Kuvvetleri Komutanı Emir Ali Hacızade, ABD'ye ait insansız hava aracına eşlik eden ve içinde 35 kişinin bulunduğu bir keşif ve saldırı uçağını da tespit ettiklerini ancak vurmaktan kaçındıklarını söyledi.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 04:23 
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