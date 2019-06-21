İran: ABD'nin savaş uçağını da vurabilirdik ama vurmadık
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İran Devrim Muhafızları Ordusu Hava-Uzay Kuvvetleri Komutanı Emir Ali Hacızade, ABD'ye ait insansız hava aracına eşlik eden ve içinde 35 kişinin bulunduğu bir keşif ve saldırı uçağını da tespit ettiklerini ancak vurmaktan kaçındıklarını söyledi.
İran Devrim Muhafızları
Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 04:23
Ordusu Hava-Uzay Kuvvetleri Komutanı Emir Ali Hacızade
, ABD'ye ait insansız hava aracına eşlik eden ve içinde 35 kişinin bulunduğu bir keşif ve saldırı uçağını da tespit ettiklerini ancak vurmaktan kaçındıklarını söyledi.
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