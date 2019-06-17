İran: ABD'nin siber casusluk ağını çökerttik, CIA ajanları yakalandı
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İran Ulusal Savunma Yüksek Konseyi Ali Şamani, ABD’nin geniş bir siber casusluk ağını tespit ederek çökerttiğini ve Amerikan Merkezi Haber Alma Teşkilatı (CIA) ajanslarının müttefik ülkeler tarafından yakalandığını açıkladı.
İran
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 05:53
, ABD'nin geniş bir siber casusluk ağını tespit ederek çökerttiğini ve Amerikan Merkezi Haber Alma Teşkilatı (CIA) ajanslarının müttefik ülkeler tarafından yakalandığını açıkladı.
Devlet televizyonu IRIB'ın haberine göre İran Ulusal Savunma
Yüksek Konseyi Ali Şamani ABD'nin geniş bir siber casusluk ağını tespit ederek çökerttiklerini bildirdi. Şamani CIA ajanlarının listesini müttefik ülkelerle paylaştıklarını ve şüphelilerin müttefikleri tarafından yakalandığını kaydetti.
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