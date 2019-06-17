Son Dakika Haberleri: İran: ABD'nin siber casusluk ağını çökerttik, CIA ajanları yakalandı
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İran: ABD'nin siber casusluk ağını çökerttik, CIA ajanları yakalandı

44 dakika önce

İran Ulusal Savunma Yüksek Konseyi Ali Şamani, ABD’nin geniş bir siber casusluk ağını tespit ederek çökerttiğini ve Amerikan Merkezi Haber Alma Teşkilatı (CIA) ajanslarının müttefik ülkeler tarafından yakalandığını açıkladı.

İran: ABD'nin siber casusluk ağını çökerttik, CIA ajanları yakalandı, System.String[]
İran, ABD'nin geniş bir siber casusluk ağını tespit ederek çökerttiğini ve Amerikan Merkezi Haber Alma Teşkilatı (CIA) ajanslarının müttefik ülkeler tarafından yakalandığını açıkladı.

Devlet televizyonu IRIB'ın haberine göre İran Ulusal Savunma Yüksek Konseyi Ali Şamani ABD'nin geniş bir siber casusluk ağını tespit ederek çökerttiklerini bildirdi. Şamani CIA ajanlarının listesini müttefik ülkelerle paylaştıklarını ve şüphelilerin müttefikleri tarafından yakalandığını kaydetti.
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Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 05:53 
Amerika Birleşik Devletleri, İran
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