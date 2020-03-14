İran, ABD'nin suçlamalarına tepki olarak İsviçre'nin Tahran Büyükelçisi'ni Bakanlığa çağırdı - Son Dakika
Son Dakika Güncel İran, ABD'nin suçlamalarına tepki olarak İsviçre'nin Tahran Büyükelçisi'ni Bakanlığa çağırdı - Son Dakika

İran, ABD'nin suçlamalarına tepki olarak İsviçre'nin Tahran Büyükelçisi'ni Bakanlığa çağırdı

6 saat önce

İran, Irak'ta ABD askerlerine ev sahipliği yapan üsse düzenlenen roket saldırılarına ilişkin suçlamaları reddederek, ABD'nin İran'daki diplomatik görevlerini yürüten İsviçre'nin Tahran Büyükelçisi'ni Dışişleri Bakanlığına çağırdı.

İran, ABD'nin suçlamalarına tepki olarak İsviçre'nin Tahran Büyükelçisi'ni Bakanlığa çağırdı, System.String[]

İran, Irak'ta ABD askerlerine ev sahipliği yapan üsse düzenlenen roket saldırılarına ilişkin suçlamaları reddederek, ABD'nin İran'daki diplomatik görevlerini yürüten İsviçre'nin Tahran Büyükelçisi'ni Dışişleri Bakanlığına çağırdı.

İran Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, İsviçre'nin Tahran Büyükelçisi Markus Leitner'a, ABD'ye iletilmek üzere protesto notası verildi.

Irak'ta ABD ve koalisyon güçlerinin konuşlu olduğu Bağdat'taki Taci Askeri Üssü'ne düzenlenen roket saldırılarının ardından İran'a yönelik suçlamaların "temelsiz" olduğu ifade edildi.

Büyükelçi Leitner'a, ABD'nin İran'a yönelik her türlü hesap edilmemiş girişiminin sonuçları olacağı konusunda uyarıda bulunuldu.

Diplomatik meseleler İsviçre üzerinden yürütülüyor

Aralarında diplomatik ilişki bulunmayan Tahran ile Washington arasında diplomatik meseleler, İsviçre üzerinden yürütülüyor.

Taci Askeri Üssü'ne 11 Mart'ta katyuşa füzeleriyle düzenlenen saldırıda 2 ABD ve 1 İngiliz askeri hayatını kaybetmiş, 12 asker de yaralanmıştı. Bugün de aynı üsse yeni bir saldırı düzenlendiği bildirilmişti.

ABD Savunma Bakanı Mark Esper, saldırıyı İran destekli milislerin gerçekleştirdiğini söylemişti.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), saldırının ardından İran destekli Ketaib Hizbullah örgütüne ait silah depolarına yönelik hava saldırısı düzenlediklerini açıklamıştı.

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Haber Yayın Tarihi: 14.03.2020 02:28 Kaynak: AA
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