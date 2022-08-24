İran'dan ABD'nin Suriye'de "Tahran'la bağlantılı gruplara" düzenlediği saldırıya tepki - Son Dakika
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İran'dan ABD'nin Suriye'de "Tahran'la bağlantılı gruplara" düzenlediği saldırıya tepki

24.08.2022 15:36
İran'dan ABD'nin Suriye'de "Tahran'la bağlantılı gruplara" düzenlediği saldırıya tepki

İran, ABD'nin Suriye'de düzenlediği hava saldırısını "Suriye'nin egemenliğinin, bağımsızlığının ve toprak bütünlüğünün ihlali" şeklinde niteleyerek, şiddetle kınadığını açıkladı.

İran, ABD'nin Suriye'de düzenlediği hava saldırısını "Suriye'nin egemenliğinin, bağımsızlığının ve toprak bütünlüğünün ihlali" şeklinde niteleyerek, şiddetle kınadığını açıkladı.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, yaptığı yazılı açıklamada, Washington'un açıklamasının aksine saldırının hedefi olan grupların İran ile bağlantısı olmadığını savundu.

Saldırıyı "Suriye halkını ve işgale karşı direnen savaşçıları hedef alan bir terör saldırısı" şeklinde niteleyen Kenani, ABD'nin Suriye'nin egemenliğini, bağımsızlığını ve toprak bütünlüğünü ihlal ettiğini kaydetti.

Kenani, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Amerikan askerlerinin Suriye'nin bazı bölgelerinde varlığını sürdürmesi, uluslararası yasalara aykırı ve işgal olarak kabul edilmektedir. ABD, bu doğrultuda Suriye'yi derhal terk etmeli ve bu ülkenin petrol ve tahıl kaynaklarını yağmalamaktan vazgeçmelidir."

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığından (CENTCOM) bugün yapılan açıklamada, Başkan Joe Biden'ın talimatıyla Suriye'nin Deyrizor kentinde İran Devrim Muhafızlarına bağlı grupların kullandığı altyapı tesislerinin de hedef alındığı hava saldırısı düzenlendiği duyurulmuştu.

YORUMLAR
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ABD, Suriye'nin doğusunda İran destekli gruplara yönelik hava saldırısı düzenledi ABD, Suriye'nin doğusunda İran destekli gruplara yönelik hava saldırısı düzenledi
Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İran'dan ABD'nin Suriye'de 'Tahran'la bağlantılı gruplara' düzenlediği saldırıya tepki - Son Dakika

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SON DAKİKA: İran'dan ABD'nin Suriye'de "Tahran'la bağlantılı gruplara" düzenlediği saldırıya tepki - Son Dakika
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