Son Dakika Haberleri: İran: ABD'nin Suriye ve Irak'taki 'Drone'larının Kontrolünü Ele Geçirdik

İran: ABD'nin Suriye ve Irak'taki 'Drone'larının Kontrolünü Ele Geçirdik

1 saat önce

- İran Devrim Muhafızları Kolordu Hava Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Amir Ali Hajizadeh, Suriye ve Irak üzerinde uçan ABD'ye ait birkaç drone'nun Devrim Muhafızları Ordusu (IRGC) tarafından kontrolünün ele geçirildiğini iddia etti.

İran: ABD'nin Suriye ve Irak'taki 'Drone'larının Kontrolünü Ele Geçirdik, System.String[]
- İran Devrim Muhafızları Kolordu Hava Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Amir Ali Hajizadeh, Suriye ve Irak üzerinde uçan ABD'ye ait birkaç drone'nun Devrim Muhafızları Ordusu (IRGC) tarafından kontrolünün ele geçirildiğini iddia etti.

İran haber ajansı FARS'a konuşan Hajizadeh olaya dair yaptığı açıklamada  "Suriye ve Irak üzerinde uçan 7-8 drone'nun kontrolünü ele geçirdik, drone'a gelen verilerin takibini yaptık ve verileri ilk elden ele geçirdik" İfadelerini kullandı.

Haber ajansı, Hajizadeh'in iddiasına kanıt olarak olaya ilişkin bir videoyu paylaştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 12:58 Kaynak: DHA

Irak, Suriye, İran, Dünya
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