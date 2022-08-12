İran, ABD yaptırımları nedeniyle yolcu uçaklarına yakıt vermeyen Malezya'ya uçuşlarını durdurdu - Son Dakika
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İran, ABD yaptırımları nedeniyle yolcu uçaklarına yakıt vermeyen Malezya'ya uçuşlarını durdurdu

12.08.2022 12:07
İran, ABD yaptırımları nedeniyle yolcu uçaklarına yakıt vermeyen Malezya'ya uçuşlarını durdurdu

İran, ABD'nin tek taraflı yaptırımları nedeniyle Malezya'da İran uçaklarına yakıt verilmemesi üzerine bu ülkeye uçuşlarını durdurduğunu açıkladı.

İran, ABD'nin tek taraflı yaptırımları nedeniyle Malezya'da İran uçaklarına yakıt verilmemesi üzerine bu ülkeye uçuşlarını durdurduğunu açıkladı.

İran'ın yarı resmi İşçi Haber Ajansı'na (ILNA) konuşan İran Havayolları Şirketleri Birliği Sekreteri Maksud Esedi Samani, ABD yaptırımlarından kaynaklı sorunlar nedeniyle Malezya uçuşlarını askıya aldıklarını belirtti.

ABD tarafından Malezya havalimanlarındaki akaryakıt şirketlerinin İran uçaklarına yakıt sağlamaları halinde yaptırıma tabi olacakları bilgisi verildiğini aktaran Samani, "Amerikalılar ile iş birliği yapan Malezya artık İran Havayollarına yakıt sağlamamaktadır. İran uçaklarına yakıt verilmediği için bugün İran Havayolları'nın Malezya'ya son uçuşu gerçekleşecek." dedi.

Washington yönetimi, önceki Başkan Donald Trump döneminde 2018'de Kapsamlı Ortak Eylem Planı olarak adlandırılan nükleer anlaşmadan tek taraflı çekilmiş ve İran'a yönelik sivil havacılık sektörünü de kapsayan ağır yaptırımları devreye sokmuştu.

ABD'de Joe Biden yönetiminin göreve gelmesiyle Washington ve Tahran, Nisan 2021 itibarıyla Avrupa Birliği'nin (AB) aracılığında nükleer anlaşmaya tekrar dönüş için dolaylı görüşmelere başlamış ancak -şu ana kadar- nihai anlaşmaya varılamamıştı.

YORUMLAR
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Viyana görüşmeleri nükleer anlaşmanın geleceğine dair belirsizliği ortadan kaldırmaya yetmedi Viyana görüşmeleri nükleer anlaşmanın geleceğine dair belirsizliği ortadan kaldırmaya yetmedi
Kaynak: AA

Avrupa Birliği, Malezya, İran, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İran, ABD yaptırımları nedeniyle yolcu uçaklarına yakıt vermeyen Malezya'ya uçuşlarını durdurdu - Son Dakika

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SON DAKİKA: İran, ABD yaptırımları nedeniyle yolcu uçaklarına yakıt vermeyen Malezya'ya uçuşlarını durdurdu - Son Dakika
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