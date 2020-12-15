İran, ABD'nin Türkiye'ye karşı S-400 yaptırımlarını kınadı - Son Dakika

İran, ABD'nin Türkiye'ye karşı S-400 yaptırımlarını kınadı

15.12.2020 09:15
İran, ABD'nin Türkiye'ye karşı S-400 yaptırımlarını kınadı, System.String[]

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, ABD'nin Türkiye'ye yönelik tek taraflı yaptırımlarını şiddetle kınadıklarını belirtti.

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, ABD'nin Türkiye'ye yönelik tek taraflı yaptırımlarını şiddetle kınadıklarını belirtti.

Zarif, Twitter hesabından paylaştığı mesajında, Türkiye'nin S-400 hava savunma sistemi tedariki nedeniyle ABD'nin yaptırımlarına maruz kalmasına tepki gösterdi.

Mesajına, Türkiye ve İran bayrağı ile iki ülkenin el sıkıştığını gösteren bir fotoğrafı ekleyen Zarif, ABD'nin Türkiye'ye yönelik tek taraflı yaptırımlarla bir kez daha uluslararası hukuku çiğnediğini ve yaptırımlara bağımlılığını ortaya koyduğunu ifade etti.

Zarif, "komşular önceliğimiz" etiketiyle paylaştığı mesajında, şu ifadelere yer verdi:

"ABD'nin, Türkiye aleyhindeki son yaptırımlarını şiddetle kınıyor ve (yaptırımlara karşı) Türk halkı ve hükümetinin yanında duruyoruz."

Amerika Birleşik Devletleri, Türkiye, S 400, İran, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İran, ABD'nin Türkiye'ye karşı S-400 yaptırımlarını kınadı - Son Dakika


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