İran: ABD'nin Yeni Yaptırımları ve İranlı Şarkıcıyı Ülkeye Almaması "Düşmanlık" Göstergesi - Son Dakika
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İran: ABD'nin Yeni Yaptırımları ve İranlı Şarkıcıyı Ülkeye Almaması "Düşmanlık" Göstergesi

03.04.2022 11:42
İran: ABD'nin Yeni Yaptırımları ve İranlı Şarkıcıyı Ülkeye Almaması "Düşmanlık" Göstergesi

TAHRAN, 3 Nisan (Xinhua) — Bahadori Cehromi Twitter üzerinden verdiği mesajda, " (ABD) Yeni yaptırımlar uygulayarak ve İranlı bir şarkıcının (ABD'ye) girmesini sahte iddialarla engelleyerek, her koşulda İran halkına düşman olduğunu bir kez daha gösterdi" dedi. Bahadori Cehromi, ABD hükümetinin, "iyi niyet" iddialarına rağmen uluslararası hukuku ve insan hakları standartlarını ihlal etmede açık bir sicili […]

<a class='keyword-sd' href='/iran/' title='İran'>İran</a>: ABD'nin Yeni Yaptırımları ve İranlı Şarkıcıyı Ülkeye Almaması

TAHRAN, 3 Nisan (Xinhua) — Bahadori Cehromi Twitter üzerinden verdiği mesajda, " (ABD) Yeni yaptırımlar uygulayarak ve İranlı bir şarkıcının (ABD'ye) girmesini sahte iddialarla engelleyerek, her koşulda İran halkına düşman olduğunu bir kez daha gösterdi" dedi. Bahadori Cehromi, ABD hükümetinin, "iyi niyet" iddialarına rağmen uluslararası hukuku ve insan hakları standartlarını ihlal etmede açık bir sicili olduğunu söyledi. 2015 nükleer anlaşmasını canlandırmak için İran'la bir anlaşmaya varmaya yönelik uluslararası çabalar sürerken ABD Hazine Bakanlığı Çarşamba günü, Washington'un İran'ın balistik füze araştırma ve geliştirme çalışmalarına malzeme temin etmekle suçladığı İranlı bir şahsa ve onun şirketler ağına karşı yeni yaptırımlar açıkladı.

Diğer yandan basında çıkan haberlere göre, İran geleneksel müziğini icra eden şarkıcı Alirıza Kurbani, ABD istihbarat ajanları tarafından saatlerce sorguya çekildi ve iddiaya göre, onlarca yıl önce İran Devrim Muhafızları Ordusu'nda askerlik yaptığı gerekçesiyle ABD'ye girişi reddedildiği için geçen hafta Kaliforniya'da sahneye çıkamadı.

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Kaynak: Xinhua

Son Dakika Genel İran: ABD'nin Yeni Yaptırımları ve İranlı Şarkıcıyı Ülkeye Almaması 'Düşmanlık' Göstergesi - Son Dakika


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SON DAKİKA: İran: ABD'nin Yeni Yaptırımları ve İranlı Şarkıcıyı Ülkeye Almaması "Düşmanlık" Göstergesi - Son Dakika
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