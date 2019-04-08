İran, ABD Ordusunu Terör Örgütü Listesine Aldı

İran Milli Güvenlik Konseyi, ABD Merkez Kuvvetlerini (CENTCOM) ve ona bağlı tüm askeri birlikleri terör örgütü ilan etti.

İran Milli Güvenlik Konseyi, ABD Merkez Kuvvetlerini (CENTCOM) ve ona bağlı tüm askeri birlikleri terör örgütü ilan etti.



ABD Başkanı Donald Trump'ın Devrim Muhafızları Ordusunu terör örgütü ilan etmesinin ardından İran Milli Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Başkanı Haşmetullah Felahatpişe, ABD Merkez Kuvvetlerini (CENTCOM) bir kaç saat içerisinde terör örgütü listesine alınacağını açıklamıştı. İran Milli Güvenlik Konseyi yayınladığı bildiride, ABD Merkez Kuvvetlerini (CENTCOM) ve ona bağlı tüm askeri birliklerin İran tarafından terör örgütü listesine alındığını resmen duyurdu.



(İHA)

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İran, ABD Ordusunu Terör Örgütü İlan Etti

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