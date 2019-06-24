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İran: ABD tekrarlarsa İHA'sını yine vururuz

1 saat önce

İran Deniz Kuvvetleri Komutanı Hanzadi, ABD'ye ait İHA'nın düşürülmesinin Washinton'a yönelik "sert bir cevap" olduğunu belirterek, hava sahalarının ihlali durumunda yine aynı cevabı vereceklerini söyledi.

İran: ABD tekrarlarsa İHA'sını yine vururuz , System.String[]
İran Deniz Kuvvetleri Komutanı Hanzadi, ABD'ye ait İHA'nın düşürülmesinin Washinton'a yönelik "sert bir cevap" olduğunu belirterek, hava sahalarının ihlali durumunda yine aynı cevabı vereceklerini söyledi.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 10:58 
Bülent Bostanoğlu, Amerika Birleşik Devletleri, İran, Ekonomi
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