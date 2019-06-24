İran: ABD tekrarlarsa İHA'sını yine vururuz
1 saat önce
İran Deniz Kuvvetleri Komutanı Hanzadi, ABD'ye ait İHA'nın düşürülmesinin Washinton'a yönelik "sert bir cevap" olduğunu belirterek, hava sahalarının ihlali durumunda yine aynı cevabı vereceklerini söyledi.
İran
Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 10:58
Deniz Kuvvetleri Komutanı Hanzadi, ABD'ye ait İHA'nın düşürülmesinin Washinton'a yönelik "sert bir cevap" olduğunu belirterek, hava sahalarının ihlali durumunda yine aynı cevabı vereceklerini söyledi.
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