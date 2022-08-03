İran'dan "tek Çin politikasını tereddütsüz destekliyoruz" açıklaması - Son Dakika
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İran'dan "tek Çin politikasını tereddütsüz destekliyoruz" açıklaması

03.08.2022 11:45
İran'dan "tek Çin politikasını tereddütsüz destekliyoruz" açıklaması

İran, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin Tayvan ziyaretini kınayarak, "tek Çin politikasına tereddütsüz destek verdiğini" açıkladı.

İran, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin Tayvan ziyaretini kınayarak, "tek Çin politikasına tereddütsüz destek verdiğini" açıkladı.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, "İran, ülkelerin toprak bütünlüğüne saygıyı dış politikasının temeli olarak görüyor. Bu çerçevede de tek Çin politikasına tereddütsüz destek veriyor." ifadelerini kullandı.

Ülkelerin toprak bütünlüğüne saygının Birleşmiş Milletlerin temel ilkelerinden biri olduğunu vurgulayan Kenani, son dönemde ABD yönetiminin Çin'in iç işlerine müdahale etmeye çalıştığını ve bu ülkenin toprak bütünlüğünü ihlal etme yönünde gerilime neden olan adımlar attığını kaydetti.

İran'ın, ABD'nin gerilime neden olan ve dünyanın farklı bölgelerinde sürdürdüğü bu yaklaşımını kınadığını belirten Kenani, "Washington'un tek taraflı ve ülkelerin egemenliğini ihlal eden adımlarının sadece istikrarsızlığın artmasına ve ülkeler arasındaki ihtilafların daha da alevlenmesine yol açtığını" vurguladı.

Pelosi'nin Tayvan ziyareti

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, dün Çin'in itirazlarına karşın Tayvan'a gitmişti.

Tayvan'ı kendi topraklarının bir parçası olarak gören Çin, Pelosi'nin uçağının Tayvan'a inmesinin hemen ardından ABD'nin Pekin Büyükelçisi Nicholas Burns'ü Dışişleri Bakanlığına çağırarak, Washington'u bu hamlenin "bedelini ödeyeceği" konusunda uyarmıştı.

Çin Savunma Bakanlığı da Tayvan adası çevresinde "bir dizi askeri tatbikat" düzenleyeceğini duyurmuştu.

Pelosi, 25 yıl aradan sonra Tayvan'ı ziyaret eden ilk ABD Temsilciler Meclisi Başkanı olmuştu. Daha önce 1997'de Newt Gingrich, bu görevi yürütürken adayı ziyaret etmişti.

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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İran'dan 'tek Çin politikasını tereddütsüz destekliyoruz' açıklaması - Son Dakika

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