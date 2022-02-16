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İran: ABD ve Avrupa ile nükleer görüşmelerin ötesinde müzakere olmayacak - Son Dakika

İran: ABD ve Avrupa ile nükleer görüşmelerin ötesinde müzakere olmayacak

16.02.2022 11:39
İran: ABD ve Avrupa ile nükleer görüşmelerin ötesinde müzakere olmayacak

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Şemhani, "nükleer anlaşmadaki taahhütlerini yerine getirmede başarısız olan ABD ve Avrupa ile Viyana'da devam eden nükleer görüşmelerin ötesinde hiçbir müzakere sürecine girmeyeceklerini belirtti.

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Şemhani, "nükleer anlaşmadaki taahhütlerini yerine getirmede başarısız olan ABD ve Avrupa ile Viyana'da devam eden nükleer görüşmelerin ötesinde hiçbir müzakere sürecine girmeyeceklerini belirtti.

Kapsamlı Ortak Eylem Planı (KOEP) olarak adlandırılan nükleer anlaşmanın yeniden hayata geçirilmesi için uzun süredir Viyana'da devam eden nükleer müzakerelere ilişkin Twitter hesabından açıklama yapan Şemhani, "ABD ve Avrupa nükleer anlaşmadaki taahhütlerini yerine getirme sınavında başarısız oldu." değerlendirmesinde bulundu.

Şemhani, "Nükleer anlaşma, ekonomik alanda ve yaptırımların kaldırılması konusunda şu anda İran için içi boş bir kabuk haline geldi. Anlaşmayı ihlal eden ABD ve taahhütlerini yerine getirmeyen Avrupa ile nükleer görüşmelerin ötesinde hiçbir şekilde müzakere yapılmayacak." ifadelerini kullandı.

Nükleer anlaşmanın yeniden tam anlamıyla uygulanmasını sağlama ve ABD'nin anlaşmaya dönüşünün ele alındığı nükleer görüşmeler, Rusya, Çin, Almanya, Fransa, İngiltere ve İran'dan üst düzey temsilcilerin katılımıyla Viyana'da yapılıyor.

Eski Başkan Donald Trump döneminde 2018'de anlaşmadan tek taraflı çekilen Washington ise Avrupa Birliği (AB) aracılığıyla görüşmelere dolaylı katılım sağlıyor.

Taraflar, görüşmelerde karar aşamasına girildiğini belirtiyor.

Anlaşmanın Avrupalı tarafları İngiltere, Fransa ve Almanya ile ABD, müzakerelerin kapsamını Tahran'ın balistik füze programı ve bölgesel nüfuzu gibi kendileri için endişeye neden olan çeşitli meselelerle genişletmek istese de İran bu talepleri reddediyor.

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Avrupa Birliği, Müzakere, Nükleer, İran, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İran: ABD ve Avrupa ile nükleer görüşmelerin ötesinde müzakere olmayacak - Son Dakika


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