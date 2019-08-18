Son Dakika Haberleri: İran: ABD ve İngiltere'nin varlığı güvensizlik unsuru
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İran: ABD ve İngiltere'nin varlığı güvensizlik unsuru

52 dakika önce

İran Devrim Muhafızları Deniz Kuvvetleri Komutanı, ABD ve İngiltere'nin Basra Körfezi'ndeki varlığının güvensizlik yarattığını söyledi.

İran: ABD ve İngiltere'nin varlığı güvensizlik unsuru, System.String[]
İran Devrim Muhafızları Deniz Kuvvetleri Komutanı, ABD ve İngiltere'nin Basra Körfezi'ndeki varlığının güvensizlik yarattığını söyledi.İran Devrim Muhafızları Deniz Kuvvetleri Komutanı Alirıza Tengsiri, Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere'nin Basra Körfezi'ndeki varlığının güvensizlik yarattığını söyledi.

İran'ın yarı resmi ILNA haber ajansının haberine göre İran Devrim Muhafızları Deniz Kuvvetleri Komutanı Alirıza Tengsiri, "Amerika ve İngiltere'nin bu bölgedeki varlığı güvensizlik demek" diye konuştu.

Alirıza Tengsiri, İran'ın bölgedeki diğer ülkelerle bir koalisyon kurarak Basra Körfezi'nde güvenliği sağlayabileceğini belirtti. İran'ın yarı resmi bir diğer haber ajansı Mehr'in haberine göre ise Tengsiri, İran'ın Körfez'de barış ve istikrar istediğini vurguladı. Tengsiri, nükleer yakıt kullanan bir geminin Körfez'de hedef olması durumunda, bölgenin güneyindeki ülkelerin kirlilik nedeniyle içecek su dahi bulamayacağını söyledi.

Ne olmuştu?

İran Haziran ayında ABD'ye ait insansız bir hava aracını vurdu. Temmuz ayı başında İngiliz donanması AB'nin yaptırımlarına aykırı şekilde Suriye'ye petrol taşıdığı şüphesiyle bir İran tankerine el koydu. Bu olaydan iki hafta sonra ise İran sefer kurallarına uymadığı gerekçesiyle bir İngiliz tankerine el koydu.

Reuters/BW,AÜ

(c)

Amerika Birleşik Devletleri, Basra Körfezi, İngiltere, İran, Dünya

Kaynak: Deutsche Welle

Haber Yayın Tarihi: 18.08.2019 01:54 
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