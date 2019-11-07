Son Dakika Haberleri: İran: ABD ve İsrail, Lübnan ile Irak'ta komplo kurdu
Son Dakika Güncel İran: ABD ve İsrail, Lübnan ile Irak'ta komplo kurdu

İran: ABD ve İsrail, Lübnan ile Irak'ta komplo kurdu

6 saat önce

İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakıri, bir süredir kitlesel gösterilere sahne olan Irak ile Lübnan'da, ABD ve İsrail'in kendilerine bağlı yönetimleri iktidara getirmek için komplo kurduğunu söyledi.

İran: ABD ve İsrail, Lübnan ile Irak'ta komplo kurdu, System.String[]

İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakıri, bir süredir kitlesel gösterilere sahne olan Irak ile Lübnan'da, ABD ve İsrail'in kendilerine bağlı yönetimleri iktidara getirmek için komplo kurduğunu söyledi.

İran devlet medyasındaki haberlere göre Bakıri, Kum kentinde düzenlenen bir askeri törende yaptığı konuşmada, Irak'ta 1 Ekim'den itibaren devam eden ve 254 göstericinin hayatını kaybettiği gösteriler ile Lübnan'da 17 Ekim'de başlayan ve Başbakan Saad el-Hariri'nin istifasına yol açan protestolara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Bakıri, ABD ve İsrail'in, seçimle iş başına gelen hükümetlerin yerine kendilerine bağlı yönetimleri iktidara taşımak için Irak ve Lübnan'da komplo kurduğunu ve halkların haklı taleplerini kendi çıkarları için kullandığını ileri sürdü.

İran Genelkurmay Başkanı ayrıca, "ABD ve İsrail, Irak ile Lübnan halklarını kendi ülkelerinin makamlarından uzaklaştırmak istiyor. Bu ülkelerdeki (Şii) dini mercilerle halk ise ABD ve İsrail'in komplolarına karşı koyuyor." dedi.

Lübnan, İsrail, İran, Irak, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 05:42 Kaynak: AA
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