İran, ABD ve Müttefiklerini Bölgede "Hata" Yapmamaları Konusunda Uyardı - Son Dakika
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İran, ABD ve Müttefiklerini Bölgede "Hata" Yapmamaları Konusunda Uyardı

15.07.2022 11:30
İran, ABD ve Müttefiklerini Bölgede "Hata" Yapmamaları Konusunda Uyardı

TAHRAN, 15 Temmuz (Xinhua) -- İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Perşembe günü ABD ve müttefiklerini, bölgesel bir krizi körükleyecek her "hatanın" İran'dan onları pişman edecek "kararlı" bir yanıt alacağı yolunda uyardı.

TAHRAN, 15 Temmuz (Xinhua) -- İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Perşembe günü ABD ve müttefiklerini, bölgesel bir krizi körükleyecek her "hatanın" İran'dan onları pişman edecek "kararlı" bir yanıt alacağı yolunda uyardı.

Cumhurbaşkanlığının web sitesinden yapılan açıklamaya göre, Reisi İran'ın batısındaki Kirmanşah kentini ziyareti sırasında yaptığı konuşmada, "Maalesef bölgedeki bazı ülkeler Batı'dan ve ABD'den bölgeye güvensizlik ve terörizm taşıyor" dedi. Reisi sözlerini, "İran, bölgede herhangi bir güvensizlik ve krizi kabul etmez ve bu bölgede herhangi bir hata işlemek, kararlı ve üzücü bir yanıtla karşılık bulacaktır" diye sürdürdü. Reisi'nin bu açıklaması, ABD Başkanı Joe Biden'ın her ikisi de İran'ın düşmanı olan İsrail ve Suudi Arabistan'ın da aralarında bulunduğu bölge ülkelerine yapmakta olduğu ziyaret sırasında geldi. Biden'ın ziyaretinin büyük ölçüde İran'ın bölgedeki etkisine karşı koymayı amaçladığı düşünülüyor.

İran'ın askeri gücü ve kabiliyetlerinin bölge için güvenliğin garantisi olduğunu söyleyen Reisi, aralarında ABD'nin de bulunduğu yabancıların bölgeye müdahalesinin yalnızca kriz ve güvensizliğe yol açacağını da sözlerine ekledi.

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Kaynak: Xinhua

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