İran, ABD ve Suudi Arabistan'ın Nükleer Planlarını Eleştirdi

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, ABD ve Suudi Arabistan'ın nükleer planlarını eleştirerek ABD'nin ikiyüzlü olduğuna dair Twitter'da paylaşımda bulundu.

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, ABD ve Suudi Arabistan'ın nükleer planlarını eleştirerek ABD'nin ikiyüzlü olduğuna dair Twitter'da paylaşımda bulundu.



İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, ABD'nin Suudi Arabistan'la nükleer teknoloji paylaşmaya çalıştığına dair rapora atıfta bulunarak ABD'nin ikiyüzlülüğünü gösterdiğini söyledi. Zarif, attığı twette, "Bizim için zaten açık olarak bilinenleri dünya için de açık olmaya başlıyor: Ne insan hakları ne de nükleer bir program ABD'nin asıl endişesi olmamıştır. Önce parçalanmış bir gazeteci; şu anda yasa dışı bir şekilde nükleer teknolojinin Suudi Arabistan'a satılması" ifadelerini kullandı.



Beyaz Saray yetkilileri dün etik ve ulusal güvenlik yetkililerinin itiraz etmesine rağmen nükleer enerji teknolojisini Suudi Arabistan ile paylaşmaya yönelik bir proje başlattığını söyleyen bir rapor paylaşmıştı.



Trump yönetimi, İran'ın nükleer silah edinmesini önlemeyi amaçlayan 2015 yılı uluslararası anlaşmasından, Tahran'ın nükleer faaliyetlerini kısıtlama konusunda yeterince ileri gitmediğini söyleyerek çekilmişti. - TAHRAN

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