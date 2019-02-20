Son Dakika Haberleri: İran, ABD ve Suudi Arabistan'ın Nükleer Planlarını Eleştirdi

İran, ABD ve Suudi Arabistan'ın Nükleer Planlarını Eleştirdi

1 saat önce

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, ABD ve Suudi Arabistan'ın nükleer planlarını eleştirerek ABD'nin ikiyüzlü olduğuna dair Twitter'da paylaşımda bulundu.

İran, ABD ve Suudi Arabistan'ın Nükleer Planlarını Eleştirdi, System.String[]
İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, ABD ve Suudi Arabistan'ın nükleer planlarını eleştirerek ABD'nin ikiyüzlü olduğuna dair Twitter'da paylaşımda bulundu.

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, ABD'nin Suudi Arabistan'la nükleer teknoloji paylaşmaya çalıştığına dair rapora atıfta bulunarak ABD'nin ikiyüzlülüğünü gösterdiğini söyledi. Zarif, attığı twette, "Bizim için zaten açık olarak bilinenleri dünya için de açık olmaya başlıyor: Ne insan hakları ne de nükleer bir program ABD'nin asıl endişesi olmamıştır. Önce parçalanmış bir gazeteci; şu anda yasa dışı bir şekilde nükleer teknolojinin Suudi Arabistan'a satılması" ifadelerini kullandı.

Beyaz Saray yetkilileri dün etik ve ulusal güvenlik yetkililerinin itiraz etmesine rağmen nükleer enerji teknolojisini Suudi Arabistan ile paylaşmaya yönelik bir proje başlattığını söyleyen bir rapor paylaşmıştı.

Trump yönetimi, İran'ın nükleer silah edinmesini önlemeyi amaçlayan 2015 yılı uluslararası anlaşmasından, Tahran'ın nükleer faaliyetlerini kısıtlama konusunda yeterince ileri gitmediğini söyleyerek çekilmişti. - TAHRAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 04:56 Kaynak: İHA

Amerika Birleşik Devletleri, İran, Suudi Arabistan, Politika
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Irak Başbakan Danışmanı Açıkladı: ABD, 1 Nisan'dan Önce Suriye'den Çekilecek Lewis Hamilton ile ABD'li Şarkıcı Nicole Scherzinger'ın Özel Görüntülerinin Videosu Ortaya Çıktı!

Maduro Emri Verdi, Asker Alarm Durumuna Geçti ABD Başkan Yardımcısı Pence'den Erdoğan'a Gizli Telefon: S-400 Almayın
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.2.2019 18:08:10. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İran, ABD ve Suudi Arabistan'ın Nükleer Planlarını Eleştirdi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]