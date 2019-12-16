İran: ABD yaptırımları hukuksuz - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi İran: ABD yaptırımları hukuksuz - Son Dakika Ekonomi

İran: ABD yaptırımları hukuksuz

6 saat önce

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abbas Mousavi, ABD'nin İran aleyinde uyguladığı yaptırımların hukuksuz olduğunu söyledi.

İran: ABD yaptırımları hukuksuz, System.String[]
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abbas Mousavi, ABD'nin İran aleyinde uyguladığı yaptırımların hukuksuz olduğunu söyledi.

Mousavi açıklamasında İran'ın dostu olan ülkelere ABD'nin "tek taraflı, mantıksız ve hukuksuz" yaptırımlarına uymama çağrısı yaptı.Geçtiğimiz hafta ABD Hazine Bakanlığı Yemen'e teslim edilmek üzere bir silah sevkiyatına el konulduğunu ve İran'ın iki nakliye şirketine yaptırım uygulamaya başladığını duyurmuştu.


- İstanbul
Amerika Birleşik Devletleri, İran, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.12.2019 05:03 Kaynak: DHA
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