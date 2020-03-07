İran: ABD yaptırımları koronovirüse karşı mücadele kaynaklarının tükenmesine neden oldu

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, ABD'nin tek taraflı yaptırımlarının ülkedeki yeni tip koronavirüsle (Covid-19) mücadelede ihtiyaç duyulan kaynakları tükettiğini belirtti.



İran Dışişleri Bakanı Zarif, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Vatandaşlarımız ölürken Donald Trump, İran'ın Covid-19'la savaşında ihtiyaç duyduğu kaynakları tüketmek amacıyla ABD'nin yasa dışı yaptırımlarını art niyetli bir şekilde sıkılaştırıyor. Dünya, ABD'nin ekonomik terörizmi tıp terörizmine dönüşürken daha fazla sessiz kalamaz." ifadesini kullandı.