İran, ABD yaptırımları nedeniyle Irak Merkez Bankasındaki 5 milyar dolarına erişemiyor - Son Dakika
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İran, ABD yaptırımları nedeniyle Irak Merkez Bankasındaki 5 milyar dolarına erişemiyor

6 saat önce

İran'ın ihraç ettiği doğal gaz ve elektriğe karşılık Irak'tan alacağı 5 milyar dolara ABD'nin bankacılık yaptırımları nedeniyle erişemediği bildirildi.

İran, ABD yaptırımları nedeniyle Irak Merkez Bankasındaki 5 milyar dolarına erişemiyor, System.String[]

İran'ın ihraç ettiği doğal gaz ve elektriğe karşılık Irak'tan alacağı 5 milyar dolara ABD'nin bankacılık yaptırımları nedeniyle erişemediği bildirildi.

İran resmi ajansı IRNA'ya konuşan İran Petrol Ürünleri İhracatçıları Birliği Sözcüsü Hamid Hüseyni, Irak'a ihraç edilen doğal gaz ve elektrikten elde edilen gelirlerin Irak Merkez Bankasında takılı kaldığını söyledi.

Tahran'ın ABD'nin tek taraflı bankacılık yaptırımları nedeniyle Irak Merkez Bankasına yatırılan paraya erişemediğini aktaran Hüseyni, "Yaptırımlar paranın çekilmesine engel oluyor. Irak Merkez Bankasında 5 milyar dolar birikti." ifadelerini kullandı.

İran ile Irak arasındaki karşılıklı ticaretin son aylarda Irak'taki hükümet karşıtı eylemlerden kaynaklı güvenlik tehditleri nedeniyle düştüğüne dikkati çeken Hüseyni, buna karşılık Irak'a son 10 ayda 8 milyar dolarlık mal ihraç ettikleri bilgisini verdi.

Washington yönetimi, 7 Ağustos 2018'de İran'ın finans sektörüne yönelik tek taraflı yaptırım uygulamaya başlamıştı.

Tahran yönetimi, daha sonra İran Merkez Bankasının da yaptırım kapsamına alınması nedeniyle uluslararası ticarette sorunlarla karşılaşıyor.

Amerika Birleşik Devletleri, İran, Irak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 04:02 Kaynak: AA
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